14.08.2025, четверг, 19:30
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-2-1-2-2
30
Медведев
23
Кастильо
2
Александров
24
Фаринья
16
Крашевский
19
Шнапцев
14
Тичич
29
Сефас
77
Ивлев
32
Весино
6
Олусегун
3-1-3-3
71
Одоевский
59
Бабакин
4
Мелехин
87
Лангович
69
Колтаков
9
Мохеби
10
Щетинин
57
Жбанов
91
Шамонин
11
Аджаса
19
Байрамян
24
Фаринья
25
Карич
25
Карич
24
Фаринья
14
Тичич
8
Майга
8
Майга
14
Тичич
23
Кастильо
27
Грулев
27
Грулев
23
Кастильо
32
Весино
88
Лесовой
88
Лесовой
32
Весино
29
Сефас
15
Боселли
15
Боселли
29
Сефас
57
Жбанов
47
Тарасов
47
Тарасов
57
Жбанов
59
Бабакин
3
Сако
3
Сако
59
Бабакин
4
Мелехин
22
Семенчук
22
Семенчук
4
Мелехин
11
Аджаса
10
Комаров
10
Комаров
11
Аджаса
91
Шамонин
69
Голенков
69
Голенков
91
Шамонин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ростов
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
13
Денис Титов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
13
Денис Титов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Нижний Новгород - Ростов
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Ростова», 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»