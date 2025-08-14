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  • «Пари НН» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025

«Пари НН» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2025

14 августа 2025, 18:20
Нижний Новгород
14.08.2025, четверг, 19:30
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
74' Х. Боселли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
14
Лука Тичич
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Нижний Новгород
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Ростов
13
Денис Титов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Медведев
23
Кастильо
2
Александров
24
Фаринья
16
Крашевский
19
Шнапцев
14
Тичич
29
Сефас
77
Ивлев
32
Весино
6
Олусегун
3-1-3-3
71
Одоевский
59
Бабакин
4
Мелехин
87
Лангович
69
Колтаков
9
Мохеби
10
Щетинин
57
Жбанов
91
Шамонин
11
Аджаса
19
Байрамян
24
Фаринья
25
Карич
25
Карич
24
Фаринья
14
Тичич
8
Майга
8
Майга
14
Тичич
23
Кастильо
27
Грулев
27
Грулев
23
Кастильо
32
Весино
88
Лесовой
88
Лесовой
32
Весино
29
Сефас
15
Боселли
15
Боселли
29
Сефас
57
Жбанов
47
Тарасов
47
Тарасов
57
Жбанов
59
Бабакин
3
Сако
3
Сако
59
Бабакин
4
Мелехин
22
Семенчук
22
Семенчук
4
Мелехин
11
Аджаса
10
Комаров
10
Комаров
11
Аджаса
91
Шамонин
69
Голенков
69
Голенков
91
Шамонин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ростов
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
13
Денис Титов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
13
Денис Титов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
1
Рустам Ятимов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Нижний Новгород - Ростов
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Ростова», 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Ростов»

«Пари НН» – «Ростов»: смотреть онлайн 14 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Нижний Новгород
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