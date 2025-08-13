13.08.2025, среда, 20:45
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-2-2-2-1
31
Лещук
7
Скопинцев
55
Осипенко
56
Зайдензаль
30
Александров
50
Кутицкий
10
Бителло
23
Гагнидзе
7
Бабаев
52
Смелов
69
Боков
4-1-3-2
16
Корякин
20
Гонсалес
19
Коста
5
Жубал
59
Хмарин
6
Ленини
11
Батчи
18
Козлов
88
Кривцов
67
Мукаилов
11
Сантос
55
Осипенко
2
Маричаль
2
Маричаль
55
Осипенко
69
Боков
74
Фомин
74
Фомин
69
Боков
52
Смелов
13
Нгамале
13
Нгамале
52
Смелов
10
Бителло
77
Макаров
77
Макаров
10
Бителло
23
Гагнидзе
33
Сергеев
33
Сергеев
23
Гагнидзе
67
Мукаилов
8
Аугусто
8
Аугусто
67
Мукаилов
18
Козлов
8
Сперцян
8
Сперцян
18
Козлов
11
Батчи
27
Са
27
Са
11
Батчи
11
Сантос
28
Перрен
28
Перрен
11
Сантос
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
8
Рубенс
ЛЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
34
Даниил Голиков
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Краснодара», 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»