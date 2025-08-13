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  • «Динамо» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2025

«Динамо» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2025

13 августа 2025, 19:35
Динамо
13.08.2025, среда, 20:45
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
0 : 4
Завершен
Краснодар
20' К. Мукаилов 35' Г. Сантос 44' К. Мукаилов 88' Э. Сперцян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
10
Бителло
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
11
Густаво Сантос
ЛФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
15
Данил Глебов
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Лещук
7
Скопинцев
55
Осипенко
56
Зайдензаль
30
Александров
50
Кутицкий
10
Бителло
23
Гагнидзе
7
Бабаев
52
Смелов
69
Боков
4-1-3-2
16
Корякин
20
Гонсалес
19
Коста
5
Жубал
59
Хмарин
6
Ленини
11
Батчи
18
Козлов
88
Кривцов
67
Мукаилов
11
Сантос
55
Осипенко
2
Маричаль
2
Маричаль
55
Осипенко
69
Боков
74
Фомин
74
Фомин
69
Боков
52
Смелов
13
Нгамале
13
Нгамале
52
Смелов
10
Бителло
77
Макаров
77
Макаров
10
Бителло
23
Гагнидзе
33
Сергеев
33
Сергеев
23
Гагнидзе
67
Мукаилов
8
Аугусто
8
Аугусто
67
Мукаилов
18
Козлов
8
Сперцян
8
Сперцян
18
Козлов
11
Батчи
27
Са
27
Са
11
Батчи
11
Сантос
28
Перрен
28
Перрен
11
Сантос
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
8
Рубенс
ЛЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
34
Даниил Голиков
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Краснодара», 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар»

«Динамо» – «Краснодар»: смотреть онлайн 13 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар Динамо
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