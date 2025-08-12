Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

«Спартак» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

12 августа 2025, 19:35
Спартак
12.08.2025, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Динамо Мх
90+5' Р. Литвинов
87' Г. Агаларов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
7
Пабло Солари
ПВ
24
Никита Массалыга
ПВ
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
47
Никита Глушков
ЛВ
19
Мехди Мубарик
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
9
Гаджи Будунов
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Помазун
5
Рябчук
97
Денисов
26
Хлусевич
74
Гузиев
25
Пруцев
47
Зобнин
27
Дмитриев
28
Зорин
9
Угальде
91
Заболотный
3-4-1-1-1
1
Волк
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
21
Аззи
21
Джабраилов
16
Мрезиг
17
Пальцев
10
Хоссейннеджад
53
Гаджиев
28
Сердеров
91
Заболотный
68
Литвинов
68
Литвинов
91
Заболотный
25
Пруцев
18
Умяров
18
Умяров
25
Пруцев
26
Хлусевич
35
Мартинс
35
Мартинс
26
Хлусевич
9
Угальде
7
Солари
7
Солари
9
Угальде
97
Денисов
24
Массалыга
24
Массалыга
97
Денисов
21
Джабраилов
19
Мубарик
19
Мубарик
21
Джабраилов
99
Алибеков
19
Зинович
19
Зинович
99
Алибеков
53
Гаджиев
9
Магомедов
9
Магомедов
53
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
Остались в запасе
Спартак
Динамо Мх
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
Главный тренер
Деян Станкович
33
Никита Карабашев
ВР
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак - Динамо Мх
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо» Мх, 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Динамо» Мх

«Спартак» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Мх Спартак
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
1
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
6
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+