12.08.2025, вторник, 20:45
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
3-1-2-2-2
1
Помазун
5
Рябчук
97
Денисов
26
Хлусевич
74
Гузиев
25
Пруцев
47
Зобнин
27
Дмитриев
28
Зорин
9
Угальде
91
Заболотный
3-4-1-1-1
1
Волк
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
21
Аззи
21
Джабраилов
16
Мрезиг
17
Пальцев
10
Хоссейннеджад
53
Гаджиев
28
Сердеров
91
Заболотный
68
Литвинов
68
Литвинов
91
Заболотный
25
Пруцев
18
Умяров
18
Умяров
25
Пруцев
26
Хлусевич
35
Мартинс
35
Мартинс
26
Хлусевич
9
Угальде
7
Солари
7
Солари
9
Угальде
97
Денисов
24
Массалыга
24
Массалыга
97
Денисов
21
Джабраилов
19
Мубарик
19
Мубарик
21
Джабраилов
99
Алибеков
19
Зинович
19
Зинович
99
Алибеков
53
Гаджиев
9
Магомедов
9
Магомедов
53
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
Остались в запасе
Спартак
Динамо Мх
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
Главный тренер
Деян Станкович
33
Никита Карабашев
ВР
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак - Динамо Мх
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Динамо» Мх, 2-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо» Мх
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»