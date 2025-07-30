30.07.2025, среда, 20:45
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-1-1-2-2
88
Шелия
81
Сидоров
22
Заре
4
Ибишев
55
Тодорович
42
Келиано
14
Талаль
70
Гаджиев
17
Касинтура
20
Самородов
77
Мелкадзе
3-2-1-1-2
16
Адамов
28
Алип
16
Эракович
98
Лобов
95
Адамов
66
Вега
8
Вендел
5
Михайлов
32
Гонду
7
Соболев
70
Гаджиев
8
Богосавац
8
Богосавац
70
Гаджиев
4
Ибишев
75
Гандри
75
Гандри
4
Ибишев
14
Талаль
11
Исмаэл
11
Исмаэл
14
Талаль
42
Келиано
7
Садулаев
7
Садулаев
42
Келиано
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
98
Лобов
31
Мантуан
31
Мантуан
98
Лобов
5
Михайлов
14
Зделар
14
Зделар
5
Михайлов
4
Горшков
21
Ерохин
21
Ерохин
4
Горшков
8
Вендел
20
Педро
20
Педро
8
Вендел
32
Гонду
10
Глушенков
10
Глушенков
32
Гонду
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
41
Михаил Кержаков
ВР
77
Андрей Мостовой
ЛВ
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
77
Андрей Мостовой
ЛВ
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Зенита», 1-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»