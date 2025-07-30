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  • «Ахмат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025

«Ахмат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025

30 июля 2025, 19:35
Ахмат
30.07.2025, среда, 20:45
Россия. Кубок, группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
83' М. Конате (П)
3' А. Адамов 8' Л. Гонду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
8
Вендел
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
31
Густаво Мантуан
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
21
Александр Ерохин
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
4-1-1-2-2
88
Шелия
81
Сидоров
22
Заре
4
Ибишев
55
Тодорович
42
Келиано
14
Талаль
70
Гаджиев
17
Касинтура
20
Самородов
77
Мелкадзе
3-2-1-1-2
16
Адамов
28
Алип
16
Эракович
98
Лобов
95
Адамов
66
Вега
8
Вендел
5
Михайлов
32
Гонду
7
Соболев
70
Гаджиев
8
Богосавац
8
Богосавац
70
Гаджиев
4
Ибишев
75
Гандри
75
Гандри
4
Ибишев
14
Талаль
11
Исмаэл
11
Исмаэл
14
Талаль
42
Келиано
7
Садулаев
7
Садулаев
42
Келиано
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
98
Лобов
31
Мантуан
31
Мантуан
98
Лобов
5
Михайлов
14
Зделар
14
Зделар
5
Михайлов
4
Горшков
21
Ерохин
21
Ерохин
4
Горшков
8
Вендел
20
Педро
20
Педро
8
Вендел
32
Гонду
10
Глушенков
10
Глушенков
32
Гонду
Остались в запасе
Ахмат
Зенит
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
41
Михаил Кержаков
ВР
77
Андрей Мостовой
ЛВ
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
3
Милош Шатара
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
77
Андрей Мостовой
ЛВ
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Зенита», 1-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Зенит»

«Ахмат» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Ахмат
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