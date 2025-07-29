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  • «Акрон» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025

«Акрон» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025

Сегодня, 17:20
Акрон
29.07.2025, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа D, 1 тур
- : -
Не начался
Балтика
Статистика матча Акрон - Балтика
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Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Балтики», 1-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Балтика»

«Акрон» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2025

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Где смотреть матч «Акрон» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 29 июля 2025
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Балтика Акрон
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