Статистика матча Акрон - Балтика
Всего ударов по воротам
0
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Удары в створ
0
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
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Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Балтики», 1-й тур FONBET Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»