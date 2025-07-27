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  • ЦСКА – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

ЦСКА – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

27 июля 2025, 13:50
ЦСКА
27.07.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
45+2' Д. Круговой 45+3' Д. Круговой
15' Б. Мансилья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
31
Матвей Кисляк
АП
7
Матеус Алвес
АП
10
Иван Обляков
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
42
Мануэль Келиано
ОП
11
Исмаэл
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
14
Амин Талаль
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-2-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
3
Круговой
22
Гайич
31
Кисляк
10
Обляков
7
Алвес
9
Алеррандро
99
Шуманский
4-1-2-2-1
1
Ульянов
55
Тодорович
75
Гандри
4
Ибишев
8
Богосавац
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
11
Мансилья
13
Конате
99
Шуманский
17
Глебов
17
Глебов
99
Шуманский
9
Алеррандро
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Алеррандро
10
Обляков
20
Койта
20
Койта
10
Обляков
11
Исмаэл
14
Талаль
14
Талаль
11
Исмаэл
11
Мансилья
70
Гаджиев
70
Гаджиев
11
Мансилья
13
Конате
20
Самородов
20
Самородов
13
Конате
7
Садулаев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
7
Садулаев
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
Главный тренер
Фабио Челестини
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
19
18
Офсайды
1
0
Количество передач
456
330
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
7
9
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.83
1.44

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ахмата», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат»

ЦСКА – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА
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