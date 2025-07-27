Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ахмата», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат»