27.07.2025, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-2-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
3
Круговой
22
Гайич
31
Кисляк
10
Обляков
7
Алвес
9
Алеррандро
99
Шуманский
4-1-2-2-1
1
Ульянов
55
Тодорович
75
Гандри
4
Ибишев
8
Богосавац
42
Келиано
11
Исмаэл
7
Садулаев
17
Касинтура
11
Мансилья
13
Конате
99
Шуманский
17
Глебов
17
Глебов
99
Шуманский
9
Алеррандро
11
Мусаев
11
Мусаев
9
Алеррандро
10
Обляков
20
Койта
20
Койта
10
Обляков
11
Исмаэл
14
Талаль
14
Талаль
11
Исмаэл
11
Мансилья
70
Гаджиев
70
Гаджиев
11
Мансилья
13
Конате
20
Самородов
20
Самородов
13
Конате
7
Садулаев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
7
Садулаев
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
Главный тренер
Фабио Челестини
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
19
18
Офсайды
1
0
Количество передач
456
330
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
7
9
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.83
1.44
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ахмата», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»