Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Факел» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Факел» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 15:20
Факел
24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов
87' В. Ильин (П)
29' Д. Ороз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
(К) ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
33
Иван Сергеев
(К) ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Дилан Мертенс
АП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
92
Павел Попов
ЦФ
3-1-3-3
88
Гудиев
47
Божин
72
Сенхаджи
5
Габараев
33
Квеквескири
11
Браими
77
Ивлев
17
Ковалев
79
Каштанов
98
Ильин
7
Моцпан
3-2-3-2
30
Песьяков
5
Ороз
4
Евгеньев
2
Печенин
21
Иванисеня
6
Бабкин
15
Рассказов
77
Зиньковский
27
Дмитриев
73
Шитов
33
Сергеев
72
Сенхаджи
92
Брызгалов
92
Брызгалов
72
Сенхаджи
77
Ивлев
88
Щетинин
88
Щетинин
77
Ивлев
79
Каштанов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
79
Каштанов
17
Ковалев
16
Мертенс
16
Мертенс
17
Ковалев
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
73
Шитов
11
Рахманович
11
Рахманович
73
Шитов
27
Дмитриев
7
Бабаев
7
Бабаев
27
Дмитриев
Остались в запасе
Факел
Крылья Советов
31
Александр Беленов
ВР
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
19
Белайди Пуси
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Факел - Крылья Советов
6
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
17
Офсайды
1
0
Количество передач
368
273
Сейвы
1
0
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Крыльев Советов», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Крылья Советов»

«Факел» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Факел
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+