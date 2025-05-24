24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-1-3-3
88
Гудиев
47
Божин
72
Сенхаджи
5
Габараев
33
Квеквескири
11
Браими
77
Ивлев
17
Ковалев
79
Каштанов
98
Ильин
7
Моцпан
3-2-3-2
30
Песьяков
5
Ороз
4
Евгеньев
2
Печенин
21
Иванисеня
6
Бабкин
15
Рассказов
77
Зиньковский
27
Дмитриев
73
Шитов
33
Сергеев
72
Сенхаджи
92
Брызгалов
92
Брызгалов
72
Сенхаджи
77
Ивлев
88
Щетинин
88
Щетинин
77
Ивлев
79
Каштанов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
79
Каштанов
17
Ковалев
16
Мертенс
16
Мертенс
17
Ковалев
6
Бабкин
8
Витюгов
8
Витюгов
6
Бабкин
73
Шитов
11
Рахманович
11
Рахманович
73
Шитов
27
Дмитриев
7
Бабаев
7
Бабаев
27
Дмитриев
Остались в запасе
Факел
Крылья Советов
31
Александр Беленов
ВР
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
19
Белайди Пуси
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Факел - Крылья Советов
6
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
17
Офсайды
1
0
Количество передач
368
273
Сейвы
1
0
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Крыльев Советов», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Арена».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»