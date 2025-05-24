24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-1-2-1
39
Магомедов
99
Алибеков
4
Шумахов
77
Сундуков
17
Пальцев
16
Мрезиг
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
28
Сердеров
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
87
Лангович
55
Осипенко
3
Сако
10
Комаров
18
Кучаев
21
Шанталий
27
Комличенко
10
Щетинин
7
Роналдо
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
21
Аззи
70
Гаджиев
70
Гаджиев
21
Аззи
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
16
Мрезиг
9
Магомедов
9
Магомедов
16
Мрезиг
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
40
Вахания
67
Игнатов
67
Игнатов
40
Вахания
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
10
Щетинин
11
Сутормин
11
Сутормин
10
Щетинин
18
Кучаев
19
Байрамян
19
Байрамян
18
Кучаев
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Динамо Мх
Ростов
1
Давид Волк
ВР
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Динамо Мх - Ростов
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мх» против «Ростова», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мх» – «Ростов»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»