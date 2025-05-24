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  • «Динамо Мх» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Динамо Мх» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 15:20
Динамо Мх
24.05.2025, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
45' Э. Касинтура
73' И. Комаров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
91
Антон Шамонин
ЦФ
3-3-1-2-1
39
Магомедов
99
Алибеков
4
Шумахов
77
Сундуков
17
Пальцев
16
Мрезиг
21
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
28
Сердеров
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
87
Лангович
55
Осипенко
3
Сако
10
Комаров
18
Кучаев
21
Шанталий
27
Комличенко
10
Щетинин
7
Роналдо
10
Хоссейннеджад
21
Джабраилов
21
Джабраилов
10
Хоссейннеджад
21
Аззи
70
Гаджиев
70
Гаджиев
21
Аззи
47
Глушков
19
Зинович
19
Зинович
47
Глушков
16
Мрезиг
9
Магомедов
9
Магомедов
16
Мрезиг
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
40
Вахания
67
Игнатов
67
Игнатов
40
Вахания
55
Осипенко
4
Мелехин
4
Мелехин
55
Осипенко
10
Щетинин
11
Сутормин
11
Сутормин
10
Щетинин
18
Кучаев
19
Байрамян
19
Байрамян
18
Кучаев
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
Остались в запасе
Динамо Мх
Ростов
1
Давид Волк
ВР
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Гаджи Будунов
ЦФ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Динамо Мх - Ростов
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо Мх» против «Ростова», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Мх» – «Ростов»

«Динамо Мх» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Мх
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