Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Химки» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Химки» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля, 15:37
Химки
27.04.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Смотреть трансляцию
Акрон
25' К. Савичев (АГ)
29' Л. Вера (П)
12' А. Дзюба
67' Р. Эсковаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
87
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
22
Роберт Мехия
ОП
77
Алекс Корредера
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
18
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
21
Роберто Фернандес
ЛП
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
24
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Химки
93
Ilya Tuseev
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
9
Александр Руденко
ЛВ
11
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Акрон
1
Сергей Волков
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
4
Пауло Витор
ЦЗ
22
Ионуц Неделчару
ЦЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
14
Владимир Хубулов
ЛВ
7
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
4-1-2-2-1
87
Кокарев
99
Ориньо
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
22
Мехия
77
Корредера
32
Вера
18
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
3-2-2-2-1
78
Васютин
77
Савичев
19
Бокоев
26
Эсковаль
5
Джурасович
15
Лончар
35
Джаковац
21
Фернандес
17
Бакаев
71
Пестряков
24
Дзюба
17
Берковский
2
Голубович
2
Голубович
17
Берковский
77
Корредера
97
Магомедов
97
Магомедов
77
Корредера
32
Вера
9
Руденко
9
Руденко
32
Вера
18
Бакаев
11
Мирзов
11
Мирзов
18
Бакаев
19
Бокоев
22
Неделчару
22
Неделчару
19
Бокоев
71
Пестряков
91
Болдырев
91
Болдырев
71
Пестряков
15
Лончар
14
Хубулов
14
Хубулов
15
Лончар
17
Бакаев
7
Данилин
7
Данилин
17
Бакаев
Остались в запасе
Химки
Акрон
93
Ilya Tuseev
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
1
Сергей Волков
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
4
Пауло Витор
ЦЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
93
Ilya Tuseev
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Волков
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
4
Пауло Витор
ЦЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Химки - Акрон
2
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
19
Офсайды
1
3
Количество передач
325
376
Сейвы
1
3
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Акрона», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки»«Акрон»

«Химки» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Еще по теме:
Эмоции Дзюбы после матча с «Химками» – форвард «Акрона» ударил кулаком по двери 2
РПЛ назвала число зрителей на матче «Химки» – «Акрон»
Футболист «Акрона» посвятил гол-шедевр погибшему отцу
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Химки
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Личка прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»
09:28
1
В «Динамо» высказались о возможном увольнении Лички
09:21
ВидеоЛовчев дал совет спартаковцу Денисову, как перестать забивать в свои ворота
09:10
1
Зеедорф назвал единственный российский клуб, который им интересовался
08:52
Рабинер прокомментировал кубковую победу «Спартака» над «Динамо»
08:44
Экс-глава «Локомотива» заключен под стражу: подробности
08:34
3
Реакция Ловчева на дебютный гол Ливая за «Спартак»
07:50
1
Победа «Спартака» в дерби, Анчелотти отказал Бразилии, почему Месси не хочет в «Барсу» и другие новости
02:00
Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом»
01:35
Артета оценил шансы «Арсенала» на финал ЛЧ после домашнего поражения от «ПСЖ»
01:30
1
Все новости
Все новости
Лунев – о возможном увольнении Лички из «Динамо»: «Будем биться за Марцела»
09:40
В «Зените» перечислили аргументы за возвращение пива на стадионы
09:34
Дзюба ответил, что случится раньше – конец его карьеры или возвращение России в Европу
09:15
Экс-глава «Локомотива» заключен под стражу: подробности
08:34
3
В «Спартаке» не гарантировали, что Станкович останется главным тренером
00:02
1
Дзюба назвал игрока «Реала», который его раздражает: «Очень ограниченный футболист»
Вчера, 23:34
14
Личка сделал заявление о своем будущем в «Динамо»: «В Праге сейчас +22, а тут холодно»
Вчера, 23:17
5
Прогноз Червиченко на исход сезона для «Спартака»
Вчера, 21:05
1
Спартаковец Солари сделал выбор между Месси и Марадоной
Вчера, 20:45
1
Тарасов определил лучшего игрока РПЛ – ему 36 лет
Вчера, 20:21
3
Боккетти назвал одно слово, с которым у него ассоциируется «Спартак»
Вчера, 20:07
3
Попов описал современную еду одним прилагательным
Вчера, 19:46
Генич – об игре «Зенита»: «Печальное зрелище»
Вчера, 19:23
7
ФотоРаскрыты машины игроков «Локомотива»
Вчера, 19:14
12
Назван самый возрастной воспитанник «Спартака», продолжающий карьеру
Вчера, 18:58
2
Шнякин назвал лучшего вратаря сезона РПЛ
Вчера, 18:37
1
Аршавин ответил на вопрос о своем тренерском будущем
Вчера, 18:29
1
Спецпроект«Спартак» – «Динамо»: подготовьтесь к дерби с помощью нашего теста
Вчера, 18:29
6
Названа самая волевая команда сезона РПЛ
Вчера, 18:23
1
В «Зените» ответили, планирует ли клуб покупать Батракова и Кисляка
Вчера, 18:17
4
«Балтика» стала спонсором «Динамо»
Вчера, 17:51
5
Червиченко ответил, кто сильнее как тренер – Николич или Станкович
Вчера, 17:39
5
ВидеоВ петербургском метро запустили поезд в честь 100-летия «Зенита» – на нем проехал Семак
Вчера, 17:17
15
В «Зените» ответили на подозрения, что клубу помогают судьи
Вчера, 17:06
9
ФотоКарпин посетил Музей победы и оделся в форму времен ВОВ
Вчера, 16:55
6
Тренер вратарей объяснил, как Агкацев повредил палец в эпизоде с пенальти в Махачкале
Вчера, 16:47
ФотоЗвезда сериала «Полицейский с Рублевки» презентовала легендарную ретроформу «Спартака»
Вчера, 16:28
10
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:16
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 