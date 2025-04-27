Химки
27.04.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
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Акрон
25' К. Савичев (АГ)
29' Л. Вера (П)
12' А. Дзюба
67' Р. Эсковаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
87
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
22
Роберт Мехия
ОП
77
Алекс Корредера
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
17
Илья Берковский
АП
18
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
21
Роберто Фернандес
ЛП
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
24
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Химки
93
Ilya Tuseev
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
9
Александр Руденко
ЛВ
11
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Акрон
1
Сергей Волков
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
4
Пауло Витор
ЦЗ
22
Ионуц Неделчару
ЦЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
14
Владимир Хубулов
ЛВ
7
Кирилл Данилин
ПВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
4-1-2-2-1
87
Кокарев
99
Ориньо
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
22
Мехия
77
Корредера
32
Вера
18
Бакаев
17
Берковский
91
Заболотный
3-2-2-2-1
78
Васютин
77
Савичев
19
Бокоев
26
Эсковаль
5
Джурасович
15
Лончар
35
Джаковац
21
Фернандес
17
Бакаев
71
Пестряков
24
Дзюба
17
Берковский
2
Голубович
2
Голубович
17
Берковский
77
Корредера
97
Магомедов
97
Магомедов
77
Корредера
32
Вера
9
Руденко
9
Руденко
32
Вера
18
Бакаев
11
Мирзов
11
Мирзов
18
Бакаев
19
Бокоев
22
Неделчару
22
Неделчару
19
Бокоев
71
Пестряков
91
Болдырев
91
Болдырев
71
Пестряков
15
Лончар
14
Хубулов
14
Хубулов
15
Лончар
17
Бакаев
7
Данилин
7
Данилин
17
Бакаев
Остались в запасе
Химки
Акрон
93
Ilya Tuseev
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
1
Сергей Волков
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
4
Пауло Витор
ЦЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
93
Ilya Tuseev
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Волков
ВР
80
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
4
Пауло Витор
ЦЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Химки - Акрон
2
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
19
Офсайды
1
3
Количество передач
325
376
Сейвы
1
3
Точность передач %
71
77
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Акрона», 26-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»