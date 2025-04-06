06.04.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-3-1-2-1
39
Магомедов
4
Шумахов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Джапо
16
Мрезиг
17
Пальцев
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
4-1-1-2-2
80
Кокарев
2
Голубович
14
Джикия
25
Филин
5
Степанов
14
Мехия
32
Вера
97
Магомедов
7
Бакаев
27
Мирзов
91
Заболотный
5
Табидзе
99
Алибеков
99
Алибеков
5
Табидзе
17
Джапо
13
Кагермазов
13
Кагермазов
17
Джапо
16
Мрезиг
21
Джабраилов
21
Джабраилов
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
28
Сердеров
28
Сердеров
25
Агаларов
97
Магомедов
14
Корредера
14
Корредера
97
Магомедов
14
Мехия
29
Амиан
29
Амиан
14
Мехия
27
Мирзов
17
Берковский
17
Берковский
27
Мирзов
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
14
Джикия
7
Садыгов
7
Садыгов
14
Джикия
Остались в запасе
Динамо Мх
Химки
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Динамо Мх - Химки
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
9
Нарушения
16
14
Офсайды
3
1
Количество передач
269
421
Сейвы
1
3
Точность передач %
66
78
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Химок», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»