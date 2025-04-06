Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Мх – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

«Динамо» Мх – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2025

6 апреля 2025, 12:50
Динамо Мх
06.04.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Химки
26' Э. Касинтура 30' М. Хоссейннеджад 45' Г. Агаларов (П) 77' Г. Агаларов
57' А. Заболотный
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
(К) ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
14
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
(К) ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
3-3-1-2-1
39
Магомедов
4
Шумахов
5
Табидзе
77
Сундуков
17
Джапо
16
Мрезиг
17
Пальцев
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
17
Касинтура
25
Агаларов
4-1-1-2-2
80
Кокарев
2
Голубович
14
Джикия
25
Филин
5
Степанов
14
Мехия
32
Вера
97
Магомедов
7
Бакаев
27
Мирзов
91
Заболотный
5
Табидзе
99
Алибеков
99
Алибеков
5
Табидзе
17
Джапо
13
Кагермазов
13
Кагермазов
17
Джапо
16
Мрезиг
21
Джабраилов
21
Джабраилов
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
28
Сердеров
28
Сердеров
25
Агаларов
97
Магомедов
14
Корредера
14
Корредера
97
Магомедов
14
Мехия
29
Амиан
29
Амиан
14
Мехия
27
Мирзов
17
Берковский
17
Берковский
27
Мирзов
7
Бакаев
19
Руденко
19
Руденко
7
Бакаев
14
Джикия
7
Садыгов
7
Садыгов
14
Джикия
Остались в запасе
Динамо Мх
Химки
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Динамо Мх - Химки
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
9
Нарушения
16
14
Офсайды
3
1
Количество передач
269
421
Сейвы
1
3
Точность передач %
66
78
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Химок», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Химки»

«Динамо» Мх – «Химки» смотреть онлайн 5 апреля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Динамо Мх
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
4
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
6
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
6
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+