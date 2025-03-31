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  • «Акрон» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

«Акрон» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

31 марта 2025, 17:20
Акрон
31.03.2025, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Ростов
32' М. Бокоев 90' И. Джаковац
44' М. Осипенко 62' М. Мохеби 87' У. Сако
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К) ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
(К) ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
4-2-3-1
78
Васютин
26
Эсковаль
24
Неделчару
19
Бокоев
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
17
Бакаев
6
Кузьмин
23
Данилин
22
Дзюба
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
4
Мелехин
55
Осипенко
11
Сутормин
9
Мохеби
18
Кучаев
21
Шанталий
27
Комличенко
7
Роналдо
10
Комаров
6
Кузьмин
21
Фернандес
21
Фернандес
6
Кузьмин
26
Эсковаль
35
Джаковац
35
Джаковац
26
Эсковаль
17
Бакаев
71
Пестряков
71
Пестряков
17
Бакаев
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
4
Савичев
53
Грибов
53
Грибов
4
Савичев
27
Комличенко
3
Сако
3
Сако
27
Комличенко
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
10
Комаров
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Комаров
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
Остались в запасе
Акрон
Ростов
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Акрон - Ростов
1
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
6
11
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
22
11
Офсайды
4
2
Количество передач
359
336
Сейвы
8
4
Точность передач %
70
70
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Ростова», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Ростов»

«Акрон» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Акрон
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