31.03.2025, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-3-1
78
Васютин
26
Эсковаль
24
Неделчару
19
Бокоев
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
17
Бакаев
6
Кузьмин
23
Данилин
22
Дзюба
4-3-3
1
Ятимов
40
Вахания
4
Мелехин
55
Осипенко
11
Сутормин
9
Мохеби
18
Кучаев
21
Шанталий
27
Комличенко
7
Роналдо
10
Комаров
6
Кузьмин
21
Фернандес
21
Фернандес
6
Кузьмин
26
Эсковаль
35
Джаковац
35
Джаковац
26
Эсковаль
17
Бакаев
71
Пестряков
71
Пестряков
17
Бакаев
23
Данилин
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Данилин
4
Савичев
53
Грибов
53
Грибов
4
Савичев
27
Комличенко
3
Сако
3
Сако
27
Комличенко
18
Кучаев
10
Щетинин
10
Щетинин
18
Кучаев
10
Комаров
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Комаров
7
Роналдо
69
Голенков
69
Голенков
7
Роналдо
Остались в запасе
Акрон
Ростов
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
69
Алексей Колтаков
ОП
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча Акрон - Ростов
1
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
6
11
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
22
11
Офсайды
4
2
Количество передач
359
336
Сейвы
8
4
Точность передач %
70
70
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Ростова», 22-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»