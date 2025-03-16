16.03.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
3-4-2-1
13
Волков
24
Неделчару
19
Бокоев
26
Эсковаль
21
Фернандес
15
Лончар
5
Джурасович
4
Савичев
6
Кузьмин
71
Пестряков
22
Дзюба
4-1-3-2
35
Акинфеев
12
Келлвен
78
Дивеев
4
Роша
3
Круговой
8
Бистрович
17
Глебов
10
Обляков
10
Жемалетдинов
23
Гуарирапа
31
Кисляк
4
Савичев
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
4
Савичев
5
Джурасович
5
Москвичев
5
Москвичев
5
Джурасович
6
Кузьмин
21
Галоян
21
Галоян
6
Кузьмин
71
Пестряков
8
Хубулов
8
Хубулов
71
Пестряков
26
Эсковаль
23
Данилин
23
Данилин
26
Эсковаль
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
17
Глебов
11
Мусаев
11
Мусаев
17
Глебов
Остались в запасе
Акрон
ЦСКА
32
Игнат Тереховский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Акрон - ЦСКА
1
1
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
9
Количество передач
379
477
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против ЦСКА, 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»