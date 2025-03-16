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  • «Акрон» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

«Акрон» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

16 марта 2025, 11:50
Акрон
16.03.2025, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
64' В. Хубулов
36' К. Глебов 60' С. Гуарирапа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К) ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К) ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Акрон
32
Игнат Тереховский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
16
Максим Мухин
ОП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
3-4-2-1
13
Волков
24
Неделчару
19
Бокоев
26
Эсковаль
21
Фернандес
15
Лончар
5
Джурасович
4
Савичев
6
Кузьмин
71
Пестряков
22
Дзюба
4-1-3-2
35
Акинфеев
12
Келлвен
78
Дивеев
4
Роша
3
Круговой
8
Бистрович
17
Глебов
10
Обляков
10
Жемалетдинов
23
Гуарирапа
31
Кисляк
4
Савичев
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
4
Савичев
5
Джурасович
5
Москвичев
5
Москвичев
5
Джурасович
6
Кузьмин
21
Галоян
21
Галоян
6
Кузьмин
71
Пестряков
8
Хубулов
8
Хубулов
71
Пестряков
26
Эсковаль
23
Данилин
23
Данилин
26
Эсковаль
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
17
Глебов
11
Мусаев
11
Мусаев
17
Глебов
Остались в запасе
Акрон
ЦСКА
32
Игнат Тереховский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
11
Алексей Соловьев
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Акрон - ЦСКА
1
1
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
15
9
Количество передач
379
477
Сейвы
2
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против ЦСКА, 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – ЦСКА

«Акрон» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон
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