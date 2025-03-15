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  • «Оренбург» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

«Оренбург» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

15 марта 2025, 10:50
Оренбург
15.03.2025, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Факел
90+4' С. Божин (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
8
Иван Башич
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Оренбург
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
29
Томас Муро
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
3-2-3-2
57
Москвичев
38
Касимов
5
Татаев
27
Прохин
81
Сидоров
88
Караташ
11
Мансилья
5
Михайлов
26
Марин
11
Сахархизан
8
Башич
4-1-3-2
31
Беленов
72
Сенхаджи
88
Дзиов
47
Божин
13
Калинин
33
Квеквескири
11
Ломовицкий
77
Ивлев
7
Моцпан
79
Каштанов
98
Ильин
11
Мансилья
8
Коваленко
8
Коваленко
11
Мансилья
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
8
Башич
9
Савельев
9
Савельев
8
Башич
11
Ломовицкий
88
Щетинин
88
Щетинин
11
Ломовицкий
98
Ильин
23
Якимов
23
Якимов
98
Ильин
77
Ивлев
16
Мертенс
16
Мертенс
77
Ивлев
7
Моцпан
11
Браими
11
Браими
7
Моцпан
13
Калинин
10
Альшин
10
Альшин
13
Калинин
Остались в запасе
Оренбург
Факел
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Владимир Слишкович
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Оренбург - Факел
3
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
16
13
Офсайды
1
0
Количество передач
388
189
Сейвы
3
6
Точность передач %
74
57
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Факела», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 марта в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург»«Факел»

«Оренбург» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Оренбург
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