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  • «Урал» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

«Урал» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025

12 марта 2025, 14:50
Урал
12.03.2025, среда, 16:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
1 : 0
Завершен
Рубин
45+3' Т. Аюпов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-2-2-1-1
86
Кузнецов
14
Мосин
44
Малькевич
46
Мамин
80
Бессмертный
6
Сунгатулин
8
Аюпов
27
Чудин
5
Егорычев
94
Кучугура
20
Марков
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
51
Рожков
5
Вуячич
27
Грицаенко
5
Ашурматов
6
Иву
23
Безруков
21
Зотов
23
Вада
27
Чумич
90
Чуни
6
Сунгатулин
2
Бегич
2
Бегич
6
Сунгатулин
80
Бессмертный
22
Бевеев
22
Бевеев
80
Бессмертный
14
Мосин
18
Морозов
18
Морозов
14
Мосин
94
Кучугура
44
Кузнецов
44
Кузнецов
94
Кучугура
20
Марков
10
Секулич
10
Секулич
20
Марков
5
Ашурматов
2
Тесленко
2
Тесленко
5
Ашурматов
23
Безруков
70
Кабутов
70
Кабутов
23
Безруков
23
Вада
19
Иванов
19
Иванов
23
Вада
27
Чумич
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
27
Чумич
90
Чуни
19
Даку
19
Даку
90
Чуни
Остались в запасе
Урал
Рубин
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Урал - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Рубина», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал»«Рубин»

Урал-Рубин смотреть онлайн 12 марта

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Рубин Урал
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