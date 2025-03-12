12.03.2025, среда, 16:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
1 : 0
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-2-2-1-1
86
Кузнецов
14
Мосин
44
Малькевич
46
Мамин
80
Бессмертный
6
Сунгатулин
8
Аюпов
27
Чудин
5
Егорычев
94
Кучугура
20
Марков
4-1-3-1-1
25
Нигматуллин
51
Рожков
5
Вуячич
27
Грицаенко
5
Ашурматов
6
Иву
23
Безруков
21
Зотов
23
Вада
27
Чумич
90
Чуни
6
Сунгатулин
2
Бегич
2
Бегич
6
Сунгатулин
80
Бессмертный
22
Бевеев
22
Бевеев
80
Бессмертный
14
Мосин
18
Морозов
18
Морозов
14
Мосин
94
Кучугура
44
Кузнецов
44
Кузнецов
94
Кучугура
20
Марков
10
Секулич
10
Секулич
20
Марков
5
Ашурматов
2
Тесленко
2
Тесленко
5
Ашурматов
23
Безруков
70
Кабутов
70
Кабутов
23
Безруков
23
Вада
19
Иванов
19
Иванов
23
Вада
27
Чумич
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
27
Чумич
90
Чуни
19
Даку
19
Даку
90
Чуни
Остались в запасе
Урал
Рубин
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
16
Итало
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
86
Никита Корец
ВР
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Урал - Рубин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Рубина», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»