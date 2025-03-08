08.03.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-2-3-2
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
4
Касерес
74
Фомин
50
Кутицкий
11
Гомес
15
Карраскаль
52
Смелов
49
Маухуб
91
Гладышев
3-3-2-1
1
Волк
5
Табидзе
3
Кирш
13
Кагермазов
4
Шумахов
16
Мрезиг
17
Джапо
19
Зинович
9
Магомедов
25
Агаларов
7
Скопинцев
14
Даса
14
Даса
7
Скопинцев
52
Смелов
15
Глебов
15
Глебов
52
Смелов
15
Карраскаль
10
Бителло
10
Бителло
15
Карраскаль
49
Маухуб
88
Окишор
88
Окишор
49
Маухуб
11
Гомес
13
Нгамале
13
Нгамале
11
Гомес
13
Кагермазов
21
Аззи
21
Аззи
13
Кагермазов
3
Кирш
21
Джабраилов
21
Джабраилов
3
Кирш
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
25
Агаларов
28
Сердеров
28
Сердеров
25
Агаларов
Остались в запасе
Динамо
Динамо Мх
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Динамо - Динамо Мх
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
11
Офсайды
1
4
Количество передач
435
273
Сейвы
5
3
Точность передач %
80
64
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Динамо» Махачкала, 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»