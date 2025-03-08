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  • «Динамо» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Динамо» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 18:20
Динамо
08.03.2025, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Мх
7' Э. Маухуб 46' Я. Гладышев 65' Д. Фомин 84' Ф. Бальбуэна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
(К) ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
52
Егор Смелов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
(К) ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Бителло
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-2-3-2
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
4
Касерес
74
Фомин
50
Кутицкий
11
Гомес
15
Карраскаль
52
Смелов
49
Маухуб
91
Гладышев
3-3-2-1
1
Волк
5
Табидзе
3
Кирш
13
Кагермазов
4
Шумахов
16
Мрезиг
17
Джапо
19
Зинович
9
Магомедов
25
Агаларов
7
Скопинцев
14
Даса
14
Даса
7
Скопинцев
52
Смелов
15
Глебов
15
Глебов
52
Смелов
15
Карраскаль
10
Бителло
10
Бителло
15
Карраскаль
49
Маухуб
88
Окишор
88
Окишор
49
Маухуб
11
Гомес
13
Нгамале
13
Нгамале
11
Гомес
13
Кагермазов
21
Аззи
21
Аззи
13
Кагермазов
3
Кирш
21
Джабраилов
21
Джабраилов
3
Кирш
16
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
25
Агаларов
28
Сердеров
28
Сердеров
25
Агаларов
Остались в запасе
Динамо
Динамо Мх
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Динамо - Динамо Мх
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
11
Офсайды
1
4
Количество передач
435
273
Сейвы
5
3
Точность передач %
80
64
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
7
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Динамо» Махачкала, 20-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Динамо» Махачкала

«Динамо» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Динамо
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