Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Химки» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Химки» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 12:50
Химки
02.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Факел
15' Э. Фаринья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
77
Андрей Ивлев
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
19
Белайди Пуси
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
4-1-2-2-1
80
Кокарев
24
Фаринья
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
14
Мехия
32
Вера
14
Корредера
19
Руденко
7
Бакаев
91
Заболотный
3-1-3-3
31
Беленов
88
Дзиов
47
Божин
20
Юрганов
33
Квеквескири
10
Альшин
77
Ивлев
16
Мертенс
98
Ильин
11
Ломовицкий
17
Ковалев
7
Бакаев
2
Голубович
2
Голубович
7
Бакаев
72
Фернандес
17
Берковский
17
Берковский
72
Фернандес
14
Корредера
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Корредера
32
Вера
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Вера
19
Руденко
27
Мирзов
27
Мирзов
19
Руденко
17
Ковалев
23
Якимов
23
Якимов
17
Ковалев
16
Мертенс
19
Пуси
19
Пуси
16
Мертенс
77
Ивлев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
77
Ивлев
33
Квеквескири
7
Моцпан
7
Моцпан
33
Квеквескири
10
Альшин
11
Браими
11
Браими
10
Альшин
Остались в запасе
Химки
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Химки - Факел
1
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
13
Офсайды
3
3
Количество передач
357
482
Сейвы
4
1
Точность передач %
64
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Факела», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Факел»

«Химки» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Химки
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+