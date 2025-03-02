02.03.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Химки
Химки
4-1-2-2-1
80
Кокарев
24
Фаринья
14
Джикия
25
Филин
72
Фернандес
14
Мехия
32
Вера
14
Корредера
19
Руденко
7
Бакаев
91
Заболотный
3-1-3-3
31
Беленов
88
Дзиов
47
Божин
20
Юрганов
33
Квеквескири
10
Альшин
77
Ивлев
16
Мертенс
98
Ильин
11
Ломовицкий
17
Ковалев
7
Бакаев
2
Голубович
2
Голубович
7
Бакаев
72
Фернандес
17
Берковский
17
Берковский
72
Фернандес
14
Корредера
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Корредера
32
Вера
7
Садыгов
7
Садыгов
32
Вера
19
Руденко
27
Мирзов
27
Мирзов
19
Руденко
17
Ковалев
23
Якимов
23
Якимов
17
Ковалев
16
Мертенс
19
Пуси
19
Пуси
16
Мертенс
77
Ивлев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
77
Ивлев
33
Квеквескири
7
Моцпан
7
Моцпан
33
Квеквескири
10
Альшин
11
Браими
11
Браими
10
Альшин
Остались в запасе
Химки
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
99
Ориньо
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Химки - Факел
1
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
13
Офсайды
3
3
Количество передач
357
482
Сейвы
4
1
Точность передач %
64
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Химки» против «Факела», 19-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»