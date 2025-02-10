10.02.2025, понедельник, 15:00
Зимний кубок РПЛ, Матч за 5-е место
Зимний кубок РПЛ, Матч за 5-е место
4 : 0
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Денис Титов
ВР
93
Ярослав Соловьев
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ЦЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
83
Иван Петров
ЛВ
69
Алексей Колтаков
ОП
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
3-2-3-2
71
Одоевский
87
Лангович
55
Осипенко
4
Мелехин
16
Поярков
11
Сутормин
21
Шанталий
10
Щетинин
10
Комаров
69
Голенков
9
Мохеби
2-2-2-2-2
99
Лунев
14
Даса
7
Скопинцев
74
Фомин
50
Кутицкий
23
Гагнидзе
10
Бителло
77
Макаров
52
Смелов
69
Боков
91
Гладышев
10
Комаров
13
Титов
13
Титов
10
Комаров
55
Осипенко
59
Бабакин
59
Бабакин
55
Осипенко
16
Поярков
40
Вахания
40
Вахания
16
Поярков
4
Мелехин
39
Радченко
39
Радченко
4
Мелехин
87
Лангович
69
Колтаков
69
Колтаков
87
Лангович
21
Шанталий
15
Глебов
15
Глебов
21
Шанталий
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
69
Голенков
73
Азнауров
73
Азнауров
69
Голенков
9
Мохеби
7
Роналдо
7
Роналдо
9
Мохеби
11
Сутормин
27
Комличенко
27
Комличенко
11
Сутормин
99
Лунев
47
Кудравец
47
Кудравец
99
Лунев
69
Боков
93
Лаксальт
93
Лаксальт
69
Боков
23
Гагнидзе
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
23
Гагнидзе
91
Гладышев
6
Фернандес
6
Фернандес
91
Гладышев
14
Даса
80
Бессмертный
80
Бессмертный
14
Даса
74
Фомин
30
Александров
30
Александров
74
Фомин
10
Бителло
88
Окишор
88
Окишор
10
Бителло
50
Кутицкий
11
Гомес
11
Гомес
50
Кутицкий
77
Макаров
13
Нгамале
13
Нгамале
77
Макаров
52
Смелов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
52
Смелов
Остались в запасе
Ростов
Динамо
1
Рустам Ятимов
ВР
93
Ярослав Соловьев
ВР
18
Константин Кучаев
АП
83
Иван Петров
ЛВ
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Курбан Расулов
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
93
Ярослав Соловьев
ВР
18
Константин Кучаев
АП
83
Иван Петров
ЛВ
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Ростов - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Динамо», матч за 5-е место Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»