04.02.2025, вторник, 15:00
Зимний кубок РПЛ, группа 1, 2 тур
Зимний кубок РПЛ, группа 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
20
Гонсалес
15
Кастаньо
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
2-3-3-2
99
Лунев
80
Бессмертный
7
Скопинцев
50
Кутицкий
30
Александров
74
Фомин
77
Макаров
15
Карраскаль
13
Нгамале
49
Маухуб
52
Смелов
1
Агкацев
99
Дюпин
99
Дюпин
1
Агкацев
11
Батчи
27
Ларионов
27
Ларионов
11
Батчи
15
Оласа
59
Хмарин
59
Хмарин
15
Оласа
19
Коста
31
Кайо
31
Кайо
19
Коста
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
88
Кривцов
6
Ленини
6
Ленини
88
Кривцов
15
Кастаньо
18
Козлов
18
Козлов
15
Кастаньо
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
Хмарин
99
Бекетов
99
Бекетов
Хмарин
8
Сперцян
6
Олусегун
6
Олусегун
8
Сперцян
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
74
Фомин
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
74
Фомин
7
Скопинцев
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Скопинцев
50
Кутицкий
2
Маричаль
2
Маричаль
50
Кутицкий
80
Бессмертный
14
Даса
14
Даса
80
Бессмертный
30
Александров
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
30
Александров
15
Карраскаль
88
Окишор
88
Окишор
15
Карраскаль
77
Макаров
69
Боков
69
Боков
77
Макаров
49
Маухуб
70
Тюкавин
70
Тюкавин
49
Маухуб
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
32
Игнат Тереховский
ВР
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
10
Кирилл Богданец
ПВ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Краснодар - Динамо
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо», 2-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Беттери».
Источник: «Бомбардир»