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  • «Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

«Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

4 февраля 2025, 13:50
Краснодар
04.02.2025, вторник, 15:00
Зимний кубок РПЛ, группа 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
61' Д. Кордоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Кевин Кастаньо
ОП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
52
Егор Смелов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Краснодар
32
Игнат Тереховский
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Кирилл Ларионов
ЛЗ
59
Артем Хмарин
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
99
Александр Бекетов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
69
Денис Боков
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
20
Гонсалес
15
Кастаньо
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
2-3-3-2
99
Лунев
80
Бессмертный
7
Скопинцев
50
Кутицкий
30
Александров
74
Фомин
77
Макаров
15
Карраскаль
13
Нгамале
49
Маухуб
52
Смелов
1
Агкацев
99
Дюпин
99
Дюпин
1
Агкацев
11
Батчи
27
Ларионов
27
Ларионов
11
Батчи
15
Оласа
59
Хмарин
59
Хмарин
15
Оласа
19
Коста
31
Кайо
31
Кайо
19
Коста
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
88
Кривцов
6
Ленини
6
Ленини
88
Кривцов
15
Кастаньо
18
Козлов
18
Козлов
15
Кастаньо
27
Са
99
Кобнан
99
Кобнан
27
Са
Хмарин
99
Бекетов
99
Бекетов
Хмарин
8
Сперцян
6
Олусегун
6
Олусегун
8
Сперцян
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
74
Фомин
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
74
Фомин
7
Скопинцев
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Скопинцев
50
Кутицкий
2
Маричаль
2
Маричаль
50
Кутицкий
80
Бессмертный
14
Даса
14
Даса
80
Бессмертный
30
Александров
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
30
Александров
15
Карраскаль
88
Окишор
88
Окишор
15
Карраскаль
77
Макаров
69
Боков
69
Боков
77
Макаров
49
Маухуб
70
Тюкавин
70
Тюкавин
49
Маухуб
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
32
Игнат Тереховский
ВР
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
32
Игнат Тереховский
ВР
10
Кирилл Богданец
ПВ
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Краснодар - Динамо
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Динамо», 2-й тур Зимнего кубка РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Динамо»

«Краснодар» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Динамо Краснодар
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