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  • «Факел» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Факел» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 15:20
Факел
24.11.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
90+9' Н. Гиоргобиани
26' Д. Фомин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
24
Луис Чавес
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
3-2-3-2
88
Гудиев
88
Дзиов
72
Сенхаджи
47
Божин
23
Якимов
33
Квеквескири
11
Браими
16
Мертенс
10
Альшин
20
Марков
79
Каштанов
4-3-1-2
31
Лещук
14
Даса
2
Маричаль
6
Фернандес
93
Лаксальт
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
11
Гомес
91
Гладышев
49
Маухуб
88
Дзиов
20
Юрганов
20
Юрганов
88
Дзиов
23
Якимов
77
Ивлев
77
Ивлев
23
Якимов
47
Божин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
47
Божин
91
Гладышев
7
Скопинцев
7
Скопинцев
91
Гладышев
50
Кутицкий
30
Александров
30
Александров
50
Кутицкий
11
Гомес
15
Карраскаль
15
Карраскаль
11
Гомес
49
Маухуб
70
Тюкавин
70
Тюкавин
49
Маухуб
Остались в запасе
Факел
Динамо
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Факел - Динамо
2
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
15
Офсайды
2
1
Количество передач
370
336
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
63
Удары мимо ворот
14
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
10
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Динамо», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Динамо»

«Факел» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Факел
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