24.11.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-2-3-2
88
Гудиев
88
Дзиов
72
Сенхаджи
47
Божин
23
Якимов
33
Квеквескири
11
Браими
16
Мертенс
10
Альшин
20
Марков
79
Каштанов
4-3-1-2
31
Лещук
14
Даса
2
Маричаль
6
Фернандес
93
Лаксальт
50
Кутицкий
24
Чавес
74
Фомин
11
Гомес
91
Гладышев
49
Маухуб
88
Дзиов
20
Юрганов
20
Юрганов
88
Дзиов
23
Якимов
77
Ивлев
77
Ивлев
23
Якимов
47
Божин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
47
Божин
91
Гладышев
7
Скопинцев
7
Скопинцев
91
Гладышев
50
Кутицкий
30
Александров
30
Александров
50
Кутицкий
11
Гомес
15
Карраскаль
15
Карраскаль
11
Гомес
49
Маухуб
70
Тюкавин
70
Тюкавин
49
Маухуб
Остались в запасе
Факел
Динамо
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Виктор Окишор
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Факел - Динамо
2
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
14
15
Офсайды
2
1
Количество передач
370
336
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
63
Удары мимо ворот
14
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
10
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Динамо», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»