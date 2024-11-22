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  • «Рубин» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

«Рубин» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

22 ноября 2024, 17:50
Рубин
22.11.2024, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Акрон
10' М. Даку 20' М. Даку 88' Д. Фамейе (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
(К) ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К) ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
99
Максим Палиенко
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
4-1-1-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
27
Грицаенко
4
Нижегородов
70
Кабутов
6
Иву
23
Безруков
8
Йочич
27
Чумич
19
Даку
99
Шабанхаджай
4-2-3-1
13
Волков
4
Савичев
26
Эсковаль
3
Витор
23
Димоски
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
6
Кузьмин
8
Хубулов
22
Дзюба
27
Чумич
22
Ходжа
22
Ходжа
27
Чумич
8
Йочич
19
Иванов
19
Иванов
8
Йочич
19
Даку
21
Зотов
21
Зотов
19
Даку
99
Шабанхаджай
7
Фамейе
7
Фамейе
99
Шабанхаджай
6
Кузьмин
99
Палиенко
99
Палиенко
6
Кузьмин
23
Данилин
11
Беншимоль
11
Беншимоль
23
Данилин
Остались в запасе
Рубин
Акрон
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Рубин - Акрон
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Количество передач
334
485
Сейвы
2
4
Точность передач %
70
78
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Акрона», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Акрон»

«Рубин» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Рубин
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