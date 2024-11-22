22.11.2024, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
4-1-1-2-2
38
Ставер
2
Тесленко
27
Грицаенко
4
Нижегородов
70
Кабутов
6
Иву
23
Безруков
8
Йочич
27
Чумич
19
Даку
99
Шабанхаджай
4-2-3-1
13
Волков
4
Савичев
26
Эсковаль
3
Витор
23
Димоски
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
6
Кузьмин
8
Хубулов
22
Дзюба
27
Чумич
22
Ходжа
22
Ходжа
27
Чумич
8
Йочич
19
Иванов
19
Иванов
8
Йочич
19
Даку
21
Зотов
21
Зотов
19
Даку
99
Шабанхаджай
7
Фамейе
7
Фамейе
99
Шабанхаджай
6
Кузьмин
99
Палиенко
99
Палиенко
6
Кузьмин
23
Данилин
11
Беншимоль
11
Беншимоль
23
Данилин
Остались в запасе
Рубин
Акрон
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Рубин - Акрон
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Количество передач
334
485
Сейвы
2
4
Точность передач %
70
78
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Акрона», 16-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»