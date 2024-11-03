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  • «Факел» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Факел» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 16:20
Факел
03.11.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Химки
39' М. Браими
5' А. Руденко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
(К) ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
19
Табо Селе
ОП
16
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
14
Роберт Мехия
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
80
Хетаг Хосонов
(К) ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
14
Алекс Корредера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
3-3-3-1
88
Гудиев
13
Калинин
20
Юрганов
88
Дзиов
33
Квеквескири
23
Якимов
19
Селе
11
Браими
16
Мертенс
10
Альшин
79
Каштанов
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Голубович
25
Филин
26
Анджелкович
99
Ориньо
14
Мехия
32
Вера
80
Хосонов
7
Бакаев
19
Руденко
91
Заболотный
11
Браими
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Браими
16
Мертенс
77
Ивлев
77
Ивлев
16
Мертенс
19
Селе
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
19
Селе
23
Якимов
20
Марков
20
Марков
23
Якимов
7
Бакаев
14
Корредера
14
Корредера
7
Бакаев
14
Мехия
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Мехия
32
Вера
27
Мирзов
27
Мирзов
32
Вера
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
Остались в запасе
Факел
Химки
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
17
Илья Берковский
АП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Факел - Химки
2
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
14
Офсайды
3
0
Количество передач
318
340
Сейвы
3
1
Точность передач %
69
65
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Химок», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Химки»

«Факел» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Факел
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