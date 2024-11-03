03.11.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-3-3-1
88
Гудиев
13
Калинин
20
Юрганов
88
Дзиов
33
Квеквескири
23
Якимов
19
Селе
11
Браими
16
Мертенс
10
Альшин
79
Каштанов
4-1-2-2-1
80
Кокарев
2
Голубович
25
Филин
26
Анджелкович
99
Ориньо
14
Мехия
32
Вера
80
Хосонов
7
Бакаев
19
Руденко
91
Заболотный
11
Браими
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Браими
16
Мертенс
77
Ивлев
77
Ивлев
16
Мертенс
19
Селе
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
19
Селе
23
Якимов
20
Марков
20
Марков
23
Якимов
7
Бакаев
14
Корредера
14
Корредера
7
Бакаев
14
Мехия
97
Магомедов
97
Магомедов
14
Мехия
32
Вера
27
Мирзов
27
Мирзов
32
Вера
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
Остались в запасе
Факел
Химки
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
17
Илья Берковский
АП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
13
Сергей Терехов
ЛЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Факел - Химки
2
2
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
14
Офсайды
3
0
Количество передач
318
340
Сейвы
3
1
Точность передач %
69
65
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Химок», 14-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Химки»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»