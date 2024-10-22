22.10.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-2-2-2-1
39
Магомедов
77
Сундуков
4
Шумахов
3
Кирш
17
Джапо
53
Котин
22
Юсупов
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
9
Магомедов
28
Сердеров
4-2-3-1
57
Селихов
97
Денисов
14
Абена
4
Дуарте
7
Мангаш
47
Зобнин
25
Пруцев
10
Бонгонда
28
Зорин
8
Игнатов
12
Виллиан Жозе
17
Джапо
13
Кагермазов
13
Кагермазов
17
Джапо
19
Зинович
16
Мрезиг
16
Мрезиг
19
Зинович
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
17
Касинтура
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
8
Игнатов
28
Медина
28
Медина
8
Игнатов
12
Виллиан Жозе
11
Николсон
11
Николсон
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Динамо Мх
Спартак
1
Давид Волк
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
10
Маркиньос
ЛВ
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
Остались в запасе
10
Маркиньос
ЛВ
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо Мх - Спартак
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Спартака», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»