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  • «Динамо» Мх – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

«Динамо» Мх – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

22 октября 2024, 17:20
Динамо Мх
22.10.2024, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
49' Д. Зорин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Магомедов
77
Сундуков
4
Шумахов
3
Кирш
17
Джапо
53
Котин
22
Юсупов
10
Хоссейннеджад
19
Зинович
9
Магомедов
28
Сердеров
4-2-3-1
57
Селихов
97
Денисов
14
Абена
4
Дуарте
7
Мангаш
47
Зобнин
25
Пруцев
10
Бонгонда
28
Зорин
8
Игнатов
12
Виллиан Жозе
17
Джапо
13
Кагермазов
13
Кагермазов
17
Джапо
19
Зинович
16
Мрезиг
16
Мрезиг
19
Зинович
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
17
Касинтура
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
8
Игнатов
28
Медина
28
Медина
8
Игнатов
12
Виллиан Жозе
11
Николсон
11
Николсон
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Динамо Мх
Спартак
1
Давид Волк
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
10
Маркиньос
ЛВ
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
Остались в запасе
10
Маркиньос
ЛВ
98
Александр Максименко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо Мх - Спартак
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Спартака», 6-й тур Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Спартак»

«Динамо» Мх – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Динамо Мх
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