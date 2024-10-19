19.10.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-2-1-2-1
30
Медведев
87
Боженов
24
Гоцук
27
Магкеев
15
Эктов
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
19
Ермаков
15
Боселли
9
Ожегович
4-1-3-2
13
Ханкич
40
Вахания
3
Сако
55
Осипенко
23
Чернов
15
Глебов
9
Мохеби
19
Байрамян
10
Щетинин
27
Комличенко
7
Роналдо
87
Боженов
30
Стаматов
30
Стаматов
87
Боженов
22
Каккоев
25
Карич
25
Карич
22
Каккоев
19
Ермаков
14
Тичич
14
Тичич
19
Ермаков
9
Ожегович
80
Царукян
80
Царукян
9
Ожегович
3
Сако
4
Мелехин
4
Мелехин
3
Сако
40
Вахания
11
Сутормин
11
Сутормин
40
Вахания
19
Байрамян
5
Саравия
5
Саравия
19
Байрамян
23
Чернов
10
Комаров
10
Комаров
23
Чернов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ростов
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Рустам Ятимов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Нижний Новгород - Ростов
3
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
18
Офсайды
5
2
Количество передач
340
384
Сейвы
0
2
Точность передач %
70
71
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Ростова», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»