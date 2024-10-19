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  • «Пари НН» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Пари НН» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 12:50
Нижний Новгород
19.10.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
75' В. Царукян
90+2' М. Осипенко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Роналдо
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Медведев
87
Боженов
24
Гоцук
27
Магкеев
15
Эктов
22
Каккоев
5
Трошечкин
78
Калинский
19
Ермаков
15
Боселли
9
Ожегович
4-1-3-2
13
Ханкич
40
Вахания
3
Сако
55
Осипенко
23
Чернов
15
Глебов
9
Мохеби
19
Байрамян
10
Щетинин
27
Комличенко
7
Роналдо
87
Боженов
30
Стаматов
30
Стаматов
87
Боженов
22
Каккоев
25
Карич
25
Карич
22
Каккоев
19
Ермаков
14
Тичич
14
Тичич
19
Ермаков
9
Ожегович
80
Царукян
80
Царукян
9
Ожегович
3
Сако
4
Мелехин
4
Мелехин
3
Сако
40
Вахания
11
Сутормин
11
Сутормин
40
Вахания
19
Байрамян
5
Саравия
5
Саравия
19
Байрамян
23
Чернов
10
Комаров
10
Комаров
23
Чернов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ростов
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Рустам Ятимов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
18
Константин Кучаев
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Нижний Новгород - Ростов
3
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
18
Офсайды
5
2
Количество передач
340
384
Сейвы
0
2
Точность передач %
70
71
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Ростова», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН»«Ростов»

«Пари НН» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Нижний Новгород
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