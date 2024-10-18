Ахмат
18.10.2024, пятница, 20:15
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
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Факел
13' А. Талаль
33' В. Камилов
16' А. Каштанов
77' Е. Марков (П)
90+4' А. Каштанов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
75
Надер Гандри
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Лечи Садулаев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Макс Дзиов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
21
Михаил Щетинин
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
64
Андрей Ивлев
АП
6
Дилан Мертенс
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
9
Алексей Каштанов
ЦФ
15
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
5
Милош Шатара
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
23
Антон Швец
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
19
Мауро Луна Диале
АП
98
Светослав Ковачев
ЦФ
Факел
1
Виталий Гудиев
ВР
22
Игорь Юрганов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Владислав Мастерной
ПЗ
5
Табо Селе
ОП
17
Николай Гиоргобиани
АП
11
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-5-1
88
Шелия
55
Тодорович
2
Жиров
75
Гандри
95
Адамов
10
Садулаев
11
Исмаэл
18
Камилов
14
Талаль
47
Уткин
20
Самородов
3-2-3-2
31
Беленов
4
Дзиов
72
Сенхаджи
13
Калинин
21
Щетинин
33
Квеквескири
10
Альшин
6
Мертенс
64
Ивлев
15
Ильин
9
Каштанов
14
Талаль
36
Ловат
36
Ловат
14
Талаль
18
Камилов
5
Шатара
5
Шатара
18
Камилов
10
Садулаев
23
Швец
23
Швец
10
Садулаев
47
Уткин
19
Луна Диале
19
Луна Диале
47
Уткин
20
Самородов
98
Ковачев
98
Ковачев
20
Самородов
72
Сенхаджи
22
Юрганов
22
Юрганов
72
Сенхаджи
33
Квеквескири
92
Брызгалов
92
Брызгалов
33
Квеквескири
64
Ивлев
5
Селе
5
Селе
64
Ивлев
21
Щетинин
11
Моцпан
11
Моцпан
21
Щетинин
6
Мертенс
20
Марков
20
Марков
6
Мертенс
Остались в запасе
Ахмат
Факел
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Виталий Гудиев
ВР
88
Владислав Мастерной
ПЗ
17
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
1
Виталий Гудиев
ВР
88
Владислав Мастерной
ПЗ
17
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Ахмат - Факел
2
1
4
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Факела», 12-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 20:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».