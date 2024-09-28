28.09.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
3-4-2-1
71
Одоевский
3
Сако
55
Осипенко
67
Игнатов
87
Лангович
5
Саравия
15
Глебов
11
Сутормин
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
4-2-2-2
78
Васютин
4
Савичев
3
Витор
26
Эсковаль
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
6
Кузьмин
11
Беншимоль
22
Дзюба
87
Лангович
40
Вахания
40
Вахания
87
Лангович
10
Щетинин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Щетинин
11
Сутормин
10
Комаров
10
Комаров
11
Сутормин
69
Голенков
9
Мохеби
9
Мохеби
69
Голенков
78
Васютин
13
Волков
13
Волков
78
Васютин
6
Кузьмин
5
Москвичев
5
Москвичев
6
Кузьмин
11
Беншимоль
17
Бакаев
17
Бакаев
11
Беншимоль
Остались в запасе
Ростов
Акрон
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Ростов - Акрон
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
4
15
Офсайды
1
2
Количество передач
480
367
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
70
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Акрона», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»