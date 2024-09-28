Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ростов» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Ростов» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 18:50
Ростов
28.09.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Акрон
5' Беншимоль 32' А. Дзюба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
(К) ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К) ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-4-2-1
71
Одоевский
3
Сако
55
Осипенко
67
Игнатов
87
Лангович
5
Саравия
15
Глебов
11
Сутормин
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
4-2-2-2
78
Васютин
4
Савичев
3
Витор
26
Эсковаль
21
Фернандес
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
6
Кузьмин
11
Беншимоль
22
Дзюба
87
Лангович
40
Вахания
40
Вахания
87
Лангович
10
Щетинин
18
Кучаев
18
Кучаев
10
Щетинин
11
Сутормин
10
Комаров
10
Комаров
11
Сутормин
69
Голенков
9
Мохеби
9
Мохеби
69
Голенков
78
Васютин
13
Волков
13
Волков
78
Васютин
6
Кузьмин
5
Москвичев
5
Москвичев
6
Кузьмин
11
Беншимоль
17
Бакаев
17
Бакаев
11
Беншимоль
Остались в запасе
Ростов
Акрон
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Ростов - Акрон
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
1
Нарушения
4
15
Офсайды
1
2
Количество передач
480
367
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
70
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Акрона», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Акрон»

Ростов-Акрон смотреть онлайн 28 сентября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Ростов
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+