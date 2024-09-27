Составы команд
Факел
Факел
3-2-3-2
31
Беленов
13
Калинин
47
Божин
88
Дзиов
88
Щетинин
23
Якимов
11
Браими
77
Ивлев
10
Альшин
20
Марков
79
Каштанов
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
21
Зотов
90
Чуни
19
Даку
13
Калинин
20
Юрганов
20
Юрганов
13
Калинин
11
Браими
71
Мастерной
71
Мастерной
11
Браими
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
77
Ивлев
16
Мертенс
16
Мертенс
77
Ивлев
20
Марков
98
Ильин
98
Ильин
20
Марков
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
22
Ходжа
23
Вада
23
Вада
22
Ходжа
90
Чуни
27
Чумич
27
Чумич
90
Чуни
Остались в запасе
Факел
Рубин
88
Виталий Гудиев
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Факел - Рубин
1
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
18
21
Офсайды
3
1
Количество передач
286
331
Сейвы
2
3
Точность передач %
63
69
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Рубина», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Рубин»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»