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  • «Факел» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

«Факел» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

27 сентября 2024, 17:50
Факел
27.09.2024, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
88
Михаил Щетинин
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Мирлинд Даку
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
7
Никита Моцпан
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Дилан Мертенс
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
3-2-3-2
31
Беленов
13
Калинин
47
Божин
88
Дзиов
88
Щетинин
23
Якимов
11
Браими
77
Ивлев
10
Альшин
20
Марков
79
Каштанов
3-4-1-2
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
51
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
21
Зотов
90
Чуни
19
Даку
13
Калинин
20
Юрганов
20
Юрганов
13
Калинин
11
Браими
71
Мастерной
71
Мастерной
11
Браими
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
77
Ивлев
16
Мертенс
16
Мертенс
77
Ивлев
20
Марков
98
Ильин
98
Ильин
20
Марков
51
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
51
Рожков
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
22
Ходжа
23
Вада
23
Вада
22
Ходжа
90
Чуни
27
Чумич
27
Чумич
90
Чуни
Остались в запасе
Факел
Рубин
88
Виталий Гудиев
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
86
Никита Корец
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Факел - Рубин
1
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
18
21
Офсайды
3
1
Количество передач
286
331
Сейвы
2
3
Точность передач %
63
69
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Рубина», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«Рубин»

«Факел» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Факел
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