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Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Рубина», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Рубин»