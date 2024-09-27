27.09.2024, пятница, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-1-1-3-1
57
Москвичев
81
Сидоров
2
Перес
27
Прохин
12
Малых
6
Горбани
8
Коваленко
11
Мансилья
8
Башич
26
Марин
11
Сахархизан
4-2-1-2-1
30
Медведев
87
Боженов
25
Карич
24
Гоцук
30
Стаматов
22
Каккоев
5
Трошечкин
18
Глейзер
15
Боселли
80
Царукян
9
Ожегович
8
Башич
10
Томпсон
10
Томпсон
8
Башич
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
8
Коваленко
9
Оганесян
9
Оганесян
8
Коваленко
12
Малых
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
12
Малых
6
Горбани
50
Куэро
50
Куэро
6
Горбани
87
Боженов
19
Шнапцев
19
Шнапцев
87
Боженов
30
Стаматов
3
Ведерников
3
Ведерников
30
Стаматов
15
Боселли
10
Мухин
10
Мухин
15
Боселли
80
Царукян
19
Ермаков
19
Ермаков
80
Царукян
9
Ожегович
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
9
Ожегович
Остались в запасе
Оренбург
Нижний Новгород
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Давид Деограсия
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Артем Варганов
ЦЗ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Артем Варганов
ЦЗ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Оренбург - Нижний Новгород
3
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
13
9
Офсайды
2
3
Количество передач
459
273
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
10
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Пари НН», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»