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  • «Оренбург» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

«Оренбург» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

27 сентября 2024, 15:20
Оренбург
27.09.2024, пятница, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
58' И. Башич
45' В. Царукян 55' О. Ожегович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
11
Зе Турбо
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Москвичев
81
Сидоров
2
Перес
27
Прохин
12
Малых
6
Горбани
8
Коваленко
11
Мансилья
8
Башич
26
Марин
11
Сахархизан
4-2-1-2-1
30
Медведев
87
Боженов
25
Карич
24
Гоцук
30
Стаматов
22
Каккоев
5
Трошечкин
18
Глейзер
15
Боселли
80
Царукян
9
Ожегович
8
Башич
10
Томпсон
10
Томпсон
8
Башич
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
8
Коваленко
9
Оганесян
9
Оганесян
8
Коваленко
12
Малых
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
12
Малых
6
Горбани
50
Куэро
50
Куэро
6
Горбани
87
Боженов
19
Шнапцев
19
Шнапцев
87
Боженов
30
Стаматов
3
Ведерников
3
Ведерников
30
Стаматов
15
Боселли
10
Мухин
10
Мухин
15
Боселли
80
Царукян
19
Ермаков
19
Ермаков
80
Царукян
9
Ожегович
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
9
Ожегович
Остались в запасе
Оренбург
Нижний Новгород
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Давид Деограсия
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Артем Варганов
ЦЗ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Артем Варганов
ЦЗ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Оренбург - Нижний Новгород
3
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
13
9
Офсайды
2
3
Количество передач
459
273
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
10
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Пари НН», 10-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Пари НН»

«Оренбург» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Оренбург
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