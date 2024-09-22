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  • «Ростов» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Ростов» – «Динамо Мх»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 15:20
Ростов
22.09.2024, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мх
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Родриго Саравия
ОП
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
57
Илья Жбанов
ЛВ
18
Константин Кучаев
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-4-2-1
71
Одоевский
87
Лангович
55
Осипенко
3
Сако
40
Вахания
5
Саравия
15
Глебов
11
Сутормин
10
Щетинин
7
Роналдо
69
Голенков
3-2-2-2-1
1
Волк
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
17
Пальцев
4
Шумахов
10
Хоссейннеджад
22
Юсупов
70
Гаджиев
47
Глушков
25
Агаларов
40
Вахания
67
Игнатов
67
Игнатов
40
Вахания
69
Голенков
18
Кучаев
18
Кучаев
69
Голенков
10
Щетинин
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Щетинин
7
Роналдо
73
Азнауров
73
Азнауров
7
Роналдо
11
Сутормин
9
Мохеби
9
Мохеби
11
Сутормин
13
Кагермазов
17
Джапо
17
Джапо
13
Кагермазов
77
Сундуков
72
Сандрачук
72
Сандрачук
77
Сундуков
70
Гаджиев
19
Зинович
19
Зинович
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
9
Магомедов
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
17
Касинтура
17
Касинтура
25
Агаларов
Остались в запасе
Ростов
Динамо Мх
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Ростов - Динамо Мх
3
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
544
331
Сейвы
2
5
Точность передач %
75
62
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
9
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов»«Динамо» Махачкала, 9-й тур Российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Динамо Мх»

Ростов-Динамо Махачкала смотреть онлайн 22 сентября

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Ростов
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