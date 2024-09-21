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  • «Акрон» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Акрон» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 12:50
Акрон
21.09.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 5
Завершен
Краснодар
54' С. Лончар 86' В. Хубулов
27' Д. Кордоба 29' Э. Сперцян 59' Э. Сперцян 76' Д. Кордоба 88' Н. Кривцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
5
Алекса Джурасович
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
21
Артур Галоян
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
11
Беншимоль
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-2-3-1
78
Васютин
21
Фернандес
3
Витор
26
Эсковаль
4
Савичев
15
Лончар
5
Джурасович
17
Бакаев
6
Кузьмин
23
Данилин
22
Дзюба
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
19
Коста
3
Тормена
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
6
Кузьмин
99
Палиенко
99
Палиенко
6
Кузьмин
5
Джурасович
21
Галоян
21
Галоян
5
Джурасович
17
Бакаев
8
Хубулов
8
Хубулов
17
Бакаев
23
Данилин
11
Беншимоль
11
Беншимоль
23
Данилин
27
Са
15
Кастаньо
15
Кастаньо
27
Са
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
Остались в запасе
Акрон
Краснодар
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Акрон - Краснодар
2
1
Всего ударов по воротам
10
24
Удары в створ
5
13
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
352
512
Сейвы
7
3
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Краснодара», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Краснодар»

«Акрон» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Акрон
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