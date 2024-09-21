21.09.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 5
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-3-1
78
Васютин
21
Фернандес
3
Витор
26
Эсковаль
4
Савичев
15
Лончар
5
Джурасович
17
Бакаев
6
Кузьмин
23
Данилин
22
Дзюба
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
19
Коста
3
Тормена
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
6
Кузьмин
99
Палиенко
99
Палиенко
6
Кузьмин
5
Джурасович
21
Галоян
21
Галоян
5
Джурасович
17
Бакаев
8
Хубулов
8
Хубулов
17
Бакаев
23
Данилин
11
Беншимоль
11
Беншимоль
23
Данилин
27
Са
15
Кастаньо
15
Кастаньо
27
Са
8
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
8
Сперцян
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
Остались в запасе
Акрон
Краснодар
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
26
Валентин Гришин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
21
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Акрон - Краснодар
2
1
Всего ударов по воротам
10
24
Удары в створ
5
13
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
9
Офсайды
1
0
Количество передач
352
512
Сейвы
7
3
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Краснодара», 9-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 сентября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»