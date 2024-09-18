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  • «Ростов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

«Ростов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

18 сентября 2024, 17:50
Ростов
18.09.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
3 : 1
Завершен
Оренбург
35' Е. Голенков 62' А. Сутормин 86' Роналдо
14' Х. Марин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
8
Иван Башич
АП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
73
Имран Азнауров
ЛВ
5
Родриго Саравия
ОП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Роналдо
ПВ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
3-3-3-1
71
Одоевский
40
Вахания
4
Мелехин
67
Игнатов
23
Чернов
15
Глебов
11
Сутормин
19
Байрамян
10
Щетинин
18
Кучаев
69
Голенков
4-1-3-2
57
Москвичев
31
Зотов
4
Хотулев
38
Касимов
88
Караташ
29
Муро
20
Рыбчинский
96
Барановский
26
Марин
17
Гюрлюк
8
Башич
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
18
Кучаев
5
Саравия
5
Саравия
18
Кучаев
69
Голенков
73
Азнауров
73
Азнауров
69
Голенков
11
Сутормин
7
Роналдо
7
Роналдо
11
Сутормин
8
Башич
8
Коваленко
8
Коваленко
8
Башич
17
Гюрлюк
10
Томпсон
10
Томпсон
17
Гюрлюк
26
Марин
9
Оганесян
9
Оганесян
26
Марин
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Ростов - Оренбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Оренбурга», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Оренбург»

«Ростов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Оренбург Ростов
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