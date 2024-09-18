18.09.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
3-3-3-1
71
Одоевский
40
Вахания
4
Мелехин
67
Игнатов
23
Чернов
15
Глебов
11
Сутормин
19
Байрамян
10
Щетинин
18
Кучаев
69
Голенков
4-1-3-2
57
Москвичев
31
Зотов
4
Хотулев
38
Касимов
88
Караташ
29
Муро
20
Рыбчинский
96
Барановский
26
Марин
17
Гюрлюк
8
Башич
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
18
Кучаев
5
Саравия
5
Саравия
18
Кучаев
69
Голенков
73
Азнауров
73
Азнауров
69
Голенков
11
Сутормин
7
Роналдо
7
Роналдо
11
Сутормин
8
Башич
8
Коваленко
8
Коваленко
8
Башич
17
Гюрлюк
10
Томпсон
10
Томпсон
17
Гюрлюк
26
Марин
9
Оганесян
9
Оганесян
26
Марин
Остались в запасе
Ростов
Оренбург
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
69
Семен Юрин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Ростов - Оренбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Оренбурга», 4-й тур Кубка России пути команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»