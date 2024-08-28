Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ростова», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Ростов»