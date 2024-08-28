28.08.2024, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
4-1-3-1
57
Москвичев
88
Караташ
38
Касимов
2
Перес
63
Михайлов
8
Коваленко
20
Рыбчинский
96
Барановский
9
Оганесян
50
Куэро
3-3-1-2-1
71
Одоевский
40
Вахания
34
Эль-Аскалани
67
Игнатов
11
Сутормин
15
Глебов
23
Чернов
47
Уткин
19
Байрамян
10
Щетинин
69
Голенков
8
Коваленко
27
Прохин
27
Прохин
8
Коваленко
9
Оганесян
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
9
Оганесян
20
Рыбчинский
26
Марин
26
Марин
20
Рыбчинский
50
Куэро
11
Мансилья
11
Мансилья
50
Куэро
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
15
Глебов
86
Зубенко
86
Зубенко
15
Глебов
11
Сутормин
5
Саравия
5
Саравия
11
Сутормин
19
Байрамян
27
Комличенко
27
Комличенко
19
Байрамян
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
10
Хорди Томпсон
ЛВ
69
Семен Юрин
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
10
Хорди Томпсон
ЛВ
69
Семен Юрин
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Оренбург - Ростов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ростова», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Ростов»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»