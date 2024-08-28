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  • «Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

«Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

28 августа 2024, 13:50
Оренбург
28.08.2024, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
83' Е. Голенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
35
Владислав Зотов
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
63
Александр Михайлов
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
69
Семен Юрин
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
73
Имран Азнауров
ЛВ
86
Илья Зубенко
ОП
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-3-1
57
Москвичев
88
Караташ
38
Касимов
2
Перес
63
Михайлов
8
Коваленко
20
Рыбчинский
96
Барановский
9
Оганесян
50
Куэро
3-3-1-2-1
71
Одоевский
40
Вахания
34
Эль-Аскалани
67
Игнатов
11
Сутормин
15
Глебов
23
Чернов
47
Уткин
19
Байрамян
10
Щетинин
69
Голенков
8
Коваленко
27
Прохин
27
Прохин
8
Коваленко
9
Оганесян
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
9
Оганесян
20
Рыбчинский
26
Марин
26
Марин
20
Рыбчинский
50
Куэро
11
Мансилья
11
Мансилья
50
Куэро
40
Вахания
87
Лангович
87
Лангович
40
Вахания
15
Глебов
86
Зубенко
86
Зубенко
15
Глебов
11
Сутормин
5
Саравия
5
Саравия
11
Сутормин
19
Байрамян
27
Комличенко
27
Комличенко
19
Байрамян
Остались в запасе
Оренбург
Ростов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
10
Хорди Томпсон
ЛВ
69
Семен Юрин
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
94
Дмитрий Миллер
ЦП
10
Хорди Томпсон
ЛВ
69
Семен Юрин
ЦФ
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Остались в запасе
1
Рустам Ятимов
ВР
13
Хидает Ханкич
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
73
Имран Азнауров
ЛВ
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Оренбург - Ростов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Ростова», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Ростов»

«Оренбург» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Оренбург
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