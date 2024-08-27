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  • «Акрон» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

«Акрон» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

27 августа 2024, 16:05
Акрон
27.08.2024, вторник, 17:15
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Зенит
54' И. Тимошенко (П)
45+2' Д. Васильев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Алекса Джурасович
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
37
Артур
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
91
Максим Болдырев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
20
Педро
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
33
Клаудиньо
АП
3-1-1-3-2
78
Васютин
13
Бардыбахин
3
Баранок
19
Бокоев
5
Джурасович
25
Эсанов
8
Хубулов
71
Пестряков
23
Данилин
11
Беншимоль
99
Палиенко
3-3-3-1
16
Адамов
31
Мантуан
16
Эракович
28
Алип
82
Волков
18
Васильев
15
Караваев
37
Артур
21
Ерохин
77
Мостовой
9
Кассьерра
71
Пестряков
23
Димоски
23
Димоски
71
Пестряков
5
Джурасович
5
Москвичев
5
Москвичев
5
Джурасович
23
Данилин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
23
Данилин
11
Беншимоль
17
Бакаев
17
Бакаев
11
Беншимоль
99
Палиенко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
99
Палиенко
15
Караваев
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
15
Караваев
28
Алип
78
Чистяков
78
Чистяков
28
Алип
9
Кассьерра
97
Ахметов
97
Ахметов
9
Кассьерра
82
Волков
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
82
Волков
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
Остались в запасе
Акрон
Зенит
13
Сергей Волков
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
41
Михаил Кержаков
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Акрон - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Зенита», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Зенит»

«Акрон» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Акрон
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