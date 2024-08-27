27.08.2024, вторник, 17:15
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
3-1-1-3-2
78
Васютин
13
Бардыбахин
3
Баранок
19
Бокоев
5
Джурасович
25
Эсанов
8
Хубулов
71
Пестряков
23
Данилин
11
Беншимоль
99
Палиенко
3-3-3-1
16
Адамов
31
Мантуан
16
Эракович
28
Алип
82
Волков
18
Васильев
15
Караваев
37
Артур
21
Ерохин
77
Мостовой
9
Кассьерра
71
Пестряков
23
Димоски
23
Димоски
71
Пестряков
5
Джурасович
5
Москвичев
5
Москвичев
5
Джурасович
23
Данилин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
23
Данилин
11
Беншимоль
17
Бакаев
17
Бакаев
11
Беншимоль
99
Палиенко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
99
Палиенко
15
Караваев
3
Дуглас Сантос
3
Дуглас Сантос
15
Караваев
28
Алип
78
Чистяков
78
Чистяков
28
Алип
9
Кассьерра
97
Ахметов
97
Ахметов
9
Кассьерра
82
Волков
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
82
Волков
77
Мостовой
20
Педро
20
Педро
77
Мостовой
Остались в запасе
Акрон
Зенит
13
Сергей Волков
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
41
Михаил Кержаков
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
15
Стефан Лончар
ОП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Акрон - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Зенита», 3-й тур группового этапа Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Зенит»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»