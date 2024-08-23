Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

«Рубин» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

23 августа 2024, 18:50
Рубин
23.08.2024, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Динамо Мх
45' М. Даку (П) 63' Н. Чумич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
3-3-2-1-1
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
51
Рожков
23
Вада
21
Зотов
27
Чумич
19
Даку
3-2-1-2-2
1
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
5
Табидзе
17
Джапо
22
Юсупов
9
Магомедов
47
Глушков
25
Агаларов
28
Сердеров
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
21
Зотов
88
Апшацев
88
Апшацев
21
Зотов
19
Даку
44
Кузнецов
44
Кузнецов
19
Даку
23
Вада
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
23
Вада
39
Магомедов
39
Магомедов
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
22
Юсупов
16
Мрезиг
16
Мрезиг
22
Юсупов
Магомедов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
Магомедов
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
28
Сердеров
70
Гаджиев
70
Гаджиев
28
Сердеров
Остались в запасе
Рубин
Динамо Мх
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Остались в запасе
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Рубин - Динамо Мх
3
1
3
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
10
Офсайды
1
2
Количество передач
469
351
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Динамо» Мх, 6-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Динамо» Мх

«Рубин» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Рубин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+