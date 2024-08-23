23.08.2024, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-3-2-1-1
38
Ставер
2
Тесленко
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
51
Рожков
23
Вада
21
Зотов
27
Чумич
19
Даку
3-2-1-2-2
1
Волк
99
Алибеков
4
Шумахов
13
Кагермазов
5
Табидзе
17
Джапо
22
Юсупов
9
Магомедов
47
Глушков
25
Агаларов
28
Сердеров
27
Чумич
19
Иванов
19
Иванов
27
Чумич
21
Зотов
88
Апшацев
88
Апшацев
21
Зотов
19
Даку
44
Кузнецов
44
Кузнецов
19
Даку
23
Вада
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
23
Вада
39
Магомедов
39
Магомедов
17
Джапо
72
Сандрачук
72
Сандрачук
17
Джапо
22
Юсупов
16
Мрезиг
16
Мрезиг
22
Юсупов
Магомедов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
Магомедов
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
28
Сердеров
70
Гаджиев
70
Гаджиев
28
Сердеров
Остались в запасе
Рубин
Динамо Мх
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Остались в запасе
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Рубин - Динамо Мх
3
1
3
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
10
Офсайды
1
2
Количество передач
469
351
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Динамо» Мх, 6-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Динамо» Мх
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ПРЕМЬЕР».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»