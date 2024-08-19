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  • «Акрон» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

«Акрон» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

19 августа 2024, 16:20
Акрон
19.08.2024, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
9' М. Палиенко
55' К. Савичев (АГ) 90' М. Даку
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
(К) ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Рубин
38
Евгений Ставер
(К) ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
7
Александар Юкич
АП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
4-2-3-1
13
Волков
23
Димоски
26
Эсковаль
3
Витор
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
99
Палиенко
17
Бакаев
99
Тимошенко
4-1-2-2-1
38
Ставер
70
Кабутов
5
Вуячич
27
Грицаенко
2
Тесленко
6
Иву
23
Вада
23
Безруков
27
Чумич
7
Юкич
19
Даку
17
Бакаев
25
Эсанов
25
Эсанов
17
Бакаев
99
Палиенко
6
Кузьмин
6
Кузьмин
99
Палиенко
23
Димоски
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Димоски
99
Тимошенко
11
Беншимоль
11
Беншимоль
99
Тимошенко
23
Данилин
53
Грибов
53
Грибов
23
Данилин
23
Безруков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
23
Безруков
2
Тесленко
19
Иванов
19
Иванов
2
Тесленко
7
Юкич
21
Зотов
21
Зотов
7
Юкич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
27
Чумич
Остались в запасе
Акрон
Рубин
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Акрон - Рубин
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
16
11
Офсайды
2
1
Количество передач
423
372
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Рубина», 5-й тур российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Рубин»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Fonbet».

«Акрон» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Акрон
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