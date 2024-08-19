19.08.2024, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-3-1
13
Волков
23
Димоски
26
Эсковаль
3
Витор
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
23
Данилин
99
Палиенко
17
Бакаев
99
Тимошенко
4-1-2-2-1
38
Ставер
70
Кабутов
5
Вуячич
27
Грицаенко
2
Тесленко
6
Иву
23
Вада
23
Безруков
27
Чумич
7
Юкич
19
Даку
17
Бакаев
25
Эсанов
25
Эсанов
17
Бакаев
99
Палиенко
6
Кузьмин
6
Кузьмин
99
Палиенко
23
Димоски
8
Хубулов
8
Хубулов
23
Димоски
99
Тимошенко
11
Беншимоль
11
Беншимоль
99
Тимошенко
23
Данилин
53
Грибов
53
Грибов
23
Данилин
23
Безруков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
23
Безруков
2
Тесленко
19
Иванов
19
Иванов
2
Тесленко
7
Юкич
21
Зотов
21
Зотов
7
Юкич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
99
Шабанхаджай
27
Чумич
Остались в запасе
Акрон
Рубин
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
51
Илья Рожков
ПЗ
88
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Акрон - Рубин
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
16
11
Офсайды
2
1
Количество передач
423
372
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
70
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Рубина», 5-й тур российской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Рубин»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»