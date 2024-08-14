14.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-1-1-3-1
47
Кудравец
7
Скопинцев
18
Лепский
2
Маричаль
80
Бессмертный
50
Кутицкий
23
Гагнидзе
52
Смелов
15
Карраскаль
77
Макаров
91
Гладышев
3-2-1-3
1
Волк
77
Сундуков
99
Алибеков
5
Табидзе
17
Пальцев
17
Джапо
47
Глушков
17
Касинтура
70
Гаджиев
9
Магомедов
50
Кутицкий
5
Майсторович
5
Майсторович
50
Кутицкий
52
Смелов
24
Чавес
24
Чавес
52
Смелов
77
Макаров
10
Бителло
10
Бителло
77
Макаров
77
Сундуков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
77
Сундуков
17
Пальцев
16
Мрезиг
16
Мрезиг
17
Пальцев
Глушков
22
Юсупов
22
Юсупов
Глушков
9
Магомедов
19
Зинович
19
Зинович
9
Магомедов
70
Гаджиев
28
Сердеров
28
Сердеров
70
Гаджиев
Остались в запасе
Динамо
Динамо Мх
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Динамо - Динамо Мх
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Динамо» Махачкала, 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»