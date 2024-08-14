Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

«Динамо» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

14 августа 2024, 18:15
Динамо
14.08.2024, среда, 19:30
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Мх
54' Х. Карраскаль (П) 76' Я. Гладышев
44' А. Гаджиев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
52
Егор Смелов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-1-3-1
47
Кудравец
7
Скопинцев
18
Лепский
2
Маричаль
80
Бессмертный
50
Кутицкий
23
Гагнидзе
52
Смелов
15
Карраскаль
77
Макаров
91
Гладышев
3-2-1-3
1
Волк
77
Сундуков
99
Алибеков
5
Табидзе
17
Пальцев
17
Джапо
47
Глушков
17
Касинтура
70
Гаджиев
9
Магомедов
50
Кутицкий
5
Майсторович
5
Майсторович
50
Кутицкий
52
Смелов
24
Чавес
24
Чавес
52
Смелов
77
Макаров
10
Бителло
10
Бителло
77
Макаров
77
Сундуков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
77
Сундуков
17
Пальцев
16
Мрезиг
16
Мрезиг
17
Пальцев
Глушков
22
Юсупов
22
Юсупов
Глушков
9
Магомедов
19
Зинович
19
Зинович
9
Магомедов
70
Гаджиев
28
Сердеров
28
Сердеров
70
Гаджиев
Остались в запасе
Динамо
Динамо Мх
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Динамо - Динамо Мх
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Динамо» Махачкала, 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Динамо»

«Динамо» – «Динамо» Мх: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Мх Динамо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+