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  • «Пари НН» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Пари НН» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

9 августа 2024, 17:20
Нижний Новгород
09.08.2024, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Химки
19' О. Ожегович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
Химки
80
Никита Кокарев
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Медведев
15
Эктов
24
Гоцук
15
Тихий
87
Боженов
22
Каккоев
14
Тичич
78
Калинский
19
Ермаков
15
Боселли
9
Ожегович
3-2-2-2-1
96
Обухов
25
Филин
30
Гогуа
24
Фаринья
72
Фернандес
99
Ориньо
80
Хосонов
32
Вера
97
Магомедов
19
Руденко
91
Заболотный
15
Тихий
2
Александров
2
Александров
15
Тихий
24
Гоцук
27
Магкеев
27
Магкеев
24
Гоцук
14
Тичич
18
Глейзер
18
Глейзер
14
Тичич
19
Ермаков
17
Карапузов
17
Карапузов
19
Ермаков
9
Ожегович
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
9
Ожегович
99
Ориньо
5
Степанов
5
Степанов
99
Ориньо
80
Хосонов
88
Глушаков
88
Глушаков
80
Хосонов
97
Магомедов
17
Берковский
17
Берковский
97
Магомедов
30
Гогуа
7
Бакаев
7
Бакаев
30
Гогуа
32
Вера
27
Мирзов
27
Мирзов
32
Вера
Остались в запасе
Нижний Новгород
Химки
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Нижний Новгород - Химки
5
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
18
11
Офсайды
3
1
Количество передач
216
571
Сейвы
4
1
Точность передач %
62
84
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Химок», 4-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Химки»

«Пари НН» – «Химки»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Нижний Новгород
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