09.08.2024, пятница, 18:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-1-2-2-1
30
Медведев
15
Эктов
24
Гоцук
15
Тихий
87
Боженов
22
Каккоев
14
Тичич
78
Калинский
19
Ермаков
15
Боселли
9
Ожегович
3-2-2-2-1
96
Обухов
25
Филин
30
Гогуа
24
Фаринья
72
Фернандес
99
Ориньо
80
Хосонов
32
Вера
97
Магомедов
19
Руденко
91
Заболотный
15
Тихий
2
Александров
2
Александров
15
Тихий
24
Гоцук
27
Магкеев
27
Магкеев
24
Гоцук
14
Тичич
18
Глейзер
18
Глейзер
14
Тичич
19
Ермаков
17
Карапузов
17
Карапузов
19
Ермаков
9
Ожегович
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
9
Ожегович
99
Ориньо
5
Степанов
5
Степанов
99
Ориньо
80
Хосонов
88
Глушаков
88
Глушаков
80
Хосонов
97
Магомедов
17
Берковский
17
Берковский
97
Магомедов
30
Гогуа
7
Бакаев
7
Бакаев
30
Гогуа
32
Вера
27
Мирзов
27
Мирзов
32
Вера
Остались в запасе
Нижний Новгород
Химки
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
80
Валерий Царукян
АП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Нижний Новгород - Химки
5
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
18
11
Офсайды
3
1
Количество передач
216
571
Сейвы
4
1
Точность передач %
62
84
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Химок», 4-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Химки»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
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Источник: «Бомбардир»