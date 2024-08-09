Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Химок», 4-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Химки»