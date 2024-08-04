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  • «Факел» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

«Факел» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

4 августа 2024, 16:20
Факел
04.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
15
Кевин Кастаньо
ОП
53
Александр Черников
ОП
18
Данила Козлов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Дилан Мертенс
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
3-4-2-1
31
Беленов
72
Сенхаджи
47
Божин
88
Дзиов
13
Калинин
33
Квеквескири
23
Якимов
71
Мастерной
11
Браими
10
Альшин
98
Ильин
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
15
Кастаньо
53
Черников
18
Козлов
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
71
Мастерной
16
Мертенс
16
Мертенс
71
Мастерной
11
Браими
14
Аппаев
14
Аппаев
11
Браими
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
15
Кастаньо
88
Кривцов
88
Кривцов
15
Кастаньо
18
Козлов
11
Батчи
11
Батчи
18
Козлов
9
Кордоба
99
Кобнан
99
Кобнан
9
Кордоба
8
Сперцян
6
Олусегун
6
Олусегун
8
Сперцян
Остались в запасе
Факел
Краснодар
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Факел - Краснодар
2
2
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
236
617
Сейвы
2
2
Точность передач %
57
82
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
0
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Краснодара», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«Краснодар»

«Факел» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Факел
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