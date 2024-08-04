Составы команд
Факел
Факел
3-4-2-1
31
Беленов
72
Сенхаджи
47
Божин
88
Дзиов
13
Калинин
33
Квеквескири
23
Якимов
71
Мастерной
11
Браими
10
Альшин
98
Ильин
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
15
Кастаньо
53
Черников
18
Козлов
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
71
Мастерной
16
Мертенс
16
Мертенс
71
Мастерной
11
Браими
14
Аппаев
14
Аппаев
11
Браими
53
Черников
6
Ленини
6
Ленини
53
Черников
15
Кастаньо
88
Кривцов
88
Кривцов
15
Кастаньо
18
Козлов
11
Батчи
11
Батчи
18
Козлов
9
Кордоба
99
Кобнан
99
Кобнан
9
Кордоба
8
Сперцян
6
Олусегун
6
Олусегун
8
Сперцян
Остались в запасе
Факел
Краснодар
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
19
Табо Селе
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Факел - Краснодар
2
2
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
236
617
Сейвы
2
2
Точность передач %
57
82
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Краснодара», 3-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Краснодар»
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Источник: «Бомбардир»