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  • «Пари НН» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2024

«Пари НН» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2024

27 июля 2024, 13:50
Нижний Новгород
27.07.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
15' Т. Мусаев 50' И. Дивеев 78' И. Обляков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Иван Обляков
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Антон Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
11
Зе Турбо
ЦФ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
99
Артем Шуманский
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Медведев
30
Стаматов
27
Магкеев
15
Тихий
87
Боженов
22
Каккоев
14
Тичич
78
Калинский
18
Глейзер
80
Царукян
9
Ожегович
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
3
Круговой
4
Роша
78
Дивеев
12
Келлвен
27
Мойзес
8
Бистрович
10
Обляков
10
Жемалетдинов
20
Койта
11
Мусаев
27
Магкеев
24
Гоцук
24
Гоцук
27
Магкеев
80
Царукян
5
Трошечкин
5
Трошечкин
80
Царукян
18
Глейзер
19
Ермаков
19
Ермаков
18
Глейзер
9
Ожегович
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
9
Ожегович
14
Тичич
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
14
Тичич
12
Келлвен
22
Гайич
22
Гайич
12
Келлвен
20
Койта
14
Зделар
14
Зделар
20
Койта
8
Бистрович
31
Кисляк
31
Кисляк
8
Бистрович
11
Мусаев
63
Чалов
63
Чалов
11
Мусаев
10
Жемалетдинов
11
Давила
11
Давила
10
Жемалетдинов
Остались в запасе
Нижний Новгород
ЦСКА
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
Главный тренер
Саша Илич
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Нижний Новгород - ЦСКА
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
482
499
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против ЦСКА, 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – ЦСКА

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер»
  • Также матч будет транслировать «Bettery».

Пари НН-ЦСКА смотреть онлайн 27 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Нижний Новгород
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