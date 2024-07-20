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  • «Динамо» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2024

«Динамо» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2024

20 июля 2024, 18:50
Динамо
20.07.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Факел
3' И. Лепский 21' М. Нгамале 28' Я. Гладышев
74' Е. Марков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Факел
31
Александр Беленов
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
19
Табо Селе
ОП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
11
Егор Назаренко
АП
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
16
Дилан Мертенс
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-3-1-1-2
99
Лунев
14
Даса
5
Майсторович
18
Лепский
93
Лаксальт
74
Фомин
80
Бессмертный
10
Бителло
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
3-2-3-2
31
Беленов
2
Черов
92
Брызгалов
72
Сенхаджи
33
Квеквескири
19
Селе
10
Альшин
7
Моцпан
11
Браими
98
Ильин
20
Марков
10
Бителло
88
Окишор
88
Окишор
10
Бителло
91
Гладышев
50
Кутицкий
50
Кутицкий
91
Гладышев
80
Бессмертный
7
Скопинцев
7
Скопинцев
80
Бессмертный
18
Лепский
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
18
Лепский
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
2
Черов
13
Калинин
13
Калинин
2
Черов
10
Альшин
71
Мастерной
71
Мастерной
10
Альшин
7
Моцпан
23
Якимов
23
Якимов
7
Моцпан
98
Ильин
16
Мертенс
16
Мертенс
98
Ильин
33
Квеквескири
14
Аппаев
14
Аппаев
33
Квеквескири
Остались в запасе
Динамо
Факел
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
11
Егор Назаренко
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
11
Егор Назаренко
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Динамо - Факел
5
1
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
17
Офсайды
0
2
Количество передач
342
370
Сейвы
2
3
Точность передач %
69
77
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Факела», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Факел»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Динамо
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