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  • «Локомотив» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2024

«Локомотив» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2024

20 июля 2024, 13:50
Локомотив
20.07.2024, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Акрон
28' С. Пиняев 38' А. Батраков 79' Д. Воробьев
36' С. Бакаев 40' А. Эльдарушев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
77
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
99
Максим Палиенко
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Вадим Раков
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
5
Алекса Джурасович
ЦП
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
53
Сергей Грибов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
3-4-2-1
22
Лантратов
45
Сильянов
5
Ньямси
85
Морозов
71
Тикнизян
93
Карпукас
6
Баринов
24
Ненахов
77
Пиняев
83
Батраков
10
Воробьев
4-1-3-2
13
Волков
4
Савичев
26
Эсковаль
3
Витор
23
Димоски
15
Лончар
23
Данилин
99
Палиенко
6
Кузьмин
11
Эльдарушев
17
Бакаев
24
Ненахов
71
Самошников
71
Самошников
24
Ненахов
71
Тикнизян
14
Салтыков
14
Салтыков
71
Тикнизян
10
Воробьев
11
Раков
11
Раков
10
Воробьев
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
77
Пиняев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
77
Пиняев
23
Данилин
53
Грибов
53
Грибов
23
Данилин
17
Бакаев
69
Дмитриев
69
Дмитриев
17
Бакаев
99
Палиенко
5
Москвичев
5
Москвичев
99
Палиенко
6
Кузьмин
5
Джурасович
5
Джурасович
6
Кузьмин
11
Эльдарушев
99
Тимошенко
99
Тимошенко
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Локомотив
Акрон
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
31
Дмитрий Нагаев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
91
Максим Болдырев
АП
71
Дмитрий Пестряков
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Локомотив - Акрон
2
3
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
11
8
Офсайды
1
1
Количество передач
328
445
Сейвы
3
4
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Акрона», 1-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» «Акрон»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
  • Также игру будет транслировать «Fonbet».

Локомотив – Акрон: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Локомотив
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