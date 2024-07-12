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  • Динамо – Спартак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2024

Динамо – Спартак: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2024

12 июля 2024, 16:20
Динамо
12.07.2024, пятница, 17:30
Товарищеские матчи
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Спартак
23' М. Нгамале
73' Н. Чернов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
14
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
1
Егор Кошкин
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
66
Максим Никифоров
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
20
Егор Сысоев
ЦФ
4-2-1-1-2
99
Лунев
93
Лаксальт
5
Майсторович
6
Фернандес
14
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-1-1-3-1
57
Селихов
26
Хлусевич
23
Чернов
6
Бабич
5
Рябчук
35
Мартинс
47
Зобнин
10
Бонгонда
8
Игнатов
28
Медина
7
Соболев
99
Лунев
31
Лещук
31
Лещук
99
Лунев
6
Фернандес
18
Лепский
18
Лепский
6
Фернандес
50
Кутицкий
80
Бессмертный
80
Бессмертный
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
74
Фомин
10
Бителло
11
Назаренко
11
Назаренко
10
Бителло
91
Гладышев
27
Грулев
27
Грулев
91
Гладышев
13
Нгамале
77
Макаров
77
Макаров
13
Нгамале
57
Селихов
98
Максименко
98
Максименко
57
Селихов
6
Бабич
68
Литвинов
68
Литвинов
6
Бабич
5
Рябчук
97
Денисов
97
Денисов
5
Рябчук
8
Игнатов
18
Умяров
18
Умяров
8
Игнатов
35
Мартинс
28
Зорин
28
Зорин
35
Мартинс
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
7
Соболев
11
Мелешин
11
Мелешин
7
Соболев
Остались в запасе
Динамо
Спартак
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Марцел Личка
66
Максим Никифоров
ОП
1
Егор Кошкин
ВР
25
Данил Пруцев
ЦП
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
88
Виктор Окишор
АП
Остались в запасе
66
Максим Никифоров
ОП
1
Егор Кошкин
ВР
25
Данил Пруцев
ЦП
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча Динамо против Спартака, матч товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – Спартак

Динамо-Спартак смотреть онлайн 12 июня

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Спартак Динамо
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