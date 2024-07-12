12.07.2024, пятница, 17:30
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-2-1-1-2
99
Лунев
93
Лаксальт
5
Майсторович
6
Фернандес
14
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
4-1-1-3-1
57
Селихов
26
Хлусевич
23
Чернов
6
Бабич
5
Рябчук
35
Мартинс
47
Зобнин
10
Бонгонда
8
Игнатов
28
Медина
7
Соболев
99
Лунев
31
Лещук
31
Лещук
99
Лунев
6
Фернандес
18
Лепский
18
Лепский
6
Фернандес
50
Кутицкий
80
Бессмертный
80
Бессмертный
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
74
Фомин
10
Бителло
11
Назаренко
11
Назаренко
10
Бителло
91
Гладышев
27
Грулев
27
Грулев
91
Гладышев
13
Нгамале
77
Макаров
77
Макаров
13
Нгамале
57
Селихов
98
Максименко
98
Максименко
57
Селихов
6
Бабич
68
Литвинов
68
Литвинов
6
Бабич
5
Рябчук
97
Денисов
97
Денисов
5
Рябчук
8
Игнатов
18
Умяров
18
Умяров
8
Игнатов
35
Мартинс
28
Зорин
28
Зорин
35
Мартинс
10
Бонгонда
77
Зиньковский
77
Зиньковский
10
Бонгонда
7
Соболев
11
Мелешин
11
Мелешин
7
Соболев
Остались в запасе
Динамо
Спартак
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
88
Виктор Окишор
АП
Главный тренер
Марцел Личка
66
Максим Никифоров
ОП
1
Егор Кошкин
ВР
25
Данил Пруцев
ЦП
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
76
Илья Купцов
ВР
88
Виктор Окишор
АП
Остались в запасе
66
Максим Никифоров
ОП
1
Егор Кошкин
ВР
25
Данил Пруцев
ЦП
20
Егор Сысоев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Динамо - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча Динамо против Спартака, матч товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо – Спартак
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»