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    • «Факел» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    «Факел» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024

    Факел
    25.05.2024, суббота, 16:30
    Россия. Премьер-лига, 30 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Ахмат
    6' С. Божин
    54' Е. Марков
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Факел
    31
    Александр Беленов
    ВР
    13
    Игорь Калинин
    ЛЗ
    22
    Игорь Юрганов
    ЦЗ
    47
    Сергей Божин
    ЦЗ
    72
    Райан Сенхаджи
    ЦЗ
    88
    Владислав Мастерной
    ПЗ
    33
    Ираклий Квеквескири
    (К) ОП
    23
    Вячеслав Якимов
    ОП
    10
    Ильнур Альшин
    ПВ
    20
    Евгений Марков
    ЦФ
    9
    Максим Максимов
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Черевченко
    Ахмат
    1
    Михаил Опарин
    ВР
    8
    Мирослав Богосавац
    ЛЗ
    4
    Турпал-Али Ибишев
    ЦЗ
    75
    Надер Гандри
    ЦЗ
    5
    Милош Шатара
    ЦЗ
    40
    Ризван Уциев
    (К) ПЗ
    16
    Камило
    ОП
    18
    Владислав Камилов
    ЦП
    7
    Бернард Бериша
    ЛВ
    98
    Светослав Ковачев
    ЦФ
    13
    Мохамед Конате
    ЦФ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Факел
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    71
    Николай Поярков
    ЛЗ
    15
    Кирилл Суслов
    ЦЗ
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    28
    Руслан Магаль
    ПЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    7
    Роман Акбашев
    ЦП
    11
    Никита Моцпан
    АП
    64
    Андрей Ивлев
    АП
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    14
    Хызыр Аппаев
    ЦФ
    Ахмат
    72
    Яхья Магомедов
    ВР
    71
    Магомед Якуев
    ОП
    10
    Лечи Садулаев
    ЦП
    23
    Антон Швец
    ЦП
    33
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    21
    Иван Олейников
    ЛВ
    9
    Гамид Агаларов
    ЦФ
    3-4-1-2
    31
    Беленов
    22
    Юрганов
    47
    Божин
    72
    Сенхаджи
    13
    Калинин
    33
    Квеквескири
    23
    Якимов
    88
    Мастерной
    10
    Альшин
    9
    Максимов
    20
    Марков
    3-3-1-1-2
    1
    Опарин
    4
    Ибишев
    75
    Гандри
    5
    Шатара
    40
    Уциев
    16
    Камило
    8
    Богосавац
    18
    Камилов
    7
    Бериша
    13
    Конате
    98
    Ковачев
    22
    Юрганов
    15
    Суслов
    15
    Суслов
    22
    Юрганов
    33
    Квеквескири
    7
    Акбашев
    7
    Акбашев
    33
    Квеквескири
    20
    Марков
    11
    Моцпан
    11
    Моцпан
    20
    Марков
    98
    Ковачев
    10
    Садулаев
    10
    Садулаев
    98
    Ковачев
    40
    Уциев
    21
    Олейников
    21
    Олейников
    40
    Уциев
    8
    Богосавац
    9
    Агаларов
    9
    Агаларов
    8
    Богосавац
    Остались в запасе
    Факел
    Ахмат
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    71
    Николай Поярков
    ЛЗ
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    28
    Руслан Магаль
    ПЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    64
    Андрей Ивлев
    АП
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    14
    Хызыр Аппаев
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Черевченко
    72
    Яхья Магомедов
    ВР
    71
    Магомед Якуев
    ОП
    23
    Антон Швец
    ЦП
    33
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Остались в запасе
    1
    Виталий Гудиев
    ВР
    71
    Николай Поярков
    ЛЗ
    92
    Сергей Брызгалов
    ЦЗ
    28
    Руслан Магаль
    ПЗ
    5
    Табо Селе
    ОП
    64
    Андрей Ивлев
    АП
    8
    Абдулла Багамаев
    ПВ
    77
    Лука Багателия
    ПВ
    14
    Хызыр Аппаев
    ЦФ
    Остались в запасе
    72
    Яхья Магомедов
    ВР
    71
    Магомед Якуев
    ОП
    23
    Антон Швец
    ЦП
    33
    Минкаил Мацуев
    ЦП
    Главный тренер
    Игорь Черевченко
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Статистика матча Факел - Ахмат
    Всего ударов по воротам
    1
    0
    Удары в створ
    1
    0
    Нарушения
    1
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    1
    0

    Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Ахмата», 30-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«Ахмат»

    Факел-Ахмат смотреть онлайн 25 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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