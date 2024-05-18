Сочи
18.05.2024, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 3
Матч завершен
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Краснодар
43' С. Гуарирапа
73' С. Гуарирапа
5' Н. Кривцов
85' Э. Сперцян (П)
90+1' М. Давид Кобнан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛАЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
25
Яхья Аттиат-Алла
ПАЗ
14
Кирилл Кравцов
ОП
19
Алексей Сутормин
ЦП
21
Игнасио Сааведра
ЦП
77
Александар Юкич
АП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Хуниор Алонсо
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
5
Кевин Кастаньо
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
ЦП
10
Эдуард Сперцян
ЦП
7
Виктор Са
ЛФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
40
Олакунле Олусегун
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
2
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
71
Юрий Медведев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Артур Юсупов
ЦП
5
Викторьен Ангбан
ЦП
24
Мигел
АП
7
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Серхио Кордова
ЦФ
Краснодар
73
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
23
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
20
Кади Боржес
АП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
3-3-2-1-1
1
Рудаков
4
Литвинов
33
Алвес
3
Дркушич
17
Макарчук
14
Кравцов
25
Аттиат-Алла
19
Сутормин
21
Сааведра
77
Юкич
23
Гуарирапа
4-1-2-3
39
Сафонов
5
Кастаньо
4
Алонсо
3
Тормена
15
Оласа
53
Черников
88
Кривцов
10
Сперцян
40
Олусегун
9
Кордоба
7
Са
3
Дркушич
2
Чистяков
2
Чистяков
3
Дркушич
25
Аттиат-Алла
27
Заика
27
Заика
25
Аттиат-Алла
4
Литвинов
24
Мигел
24
Мигел
4
Литвинов
21
Сааведра
18
Бурмистров
18
Бурмистров
21
Сааведра
19
Сутормин
10
Кордова
10
Кордова
19
Сутормин
40
Олусегун
23
Эктов
23
Эктов
40
Олусегун
5
Кастаньо
6
Ленини
6
Ленини
5
Кастаньо
7
Са
20
Боржес
20
Боржес
7
Са
53
Черников
90
Кобнан
90
Кобнан
53
Черников
88
Кривцов
11
Батчи
11
Батчи
88
Кривцов
Остались в запасе
Сочи
Краснодар
12
Николай Заболотный
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
71
Юрий Медведев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Артур Юсупов
ЦП
5
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Мартин Крамарич
ЛВ
Главный тренер
Роберт Морено
73
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
14
Михайло Баньяц
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
35
Александр Дегтев
ВР
71
Юрий Медведев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Артур Юсупов
ЦП
5
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Мартин Крамарич
ЛВ
Остались в запасе
73
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
33
Георгий Арутюнян
ЦЗ
14
Михайло Баньяц
ЦП
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Сочи - Краснодар
2
Всего ударов по воротам
17
18
Удары в створ
10
5
Желтые карточки
2
0
Нарушения
17
18
Удары мимо ворот
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Краснодара», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».