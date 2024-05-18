Локомотив
18.05.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
1.9
Х
3.6
П2
4.5
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Факел
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
11
Антон Миранчук
ЦП
83
Алексей Батраков
ЦП
6
Дмитрий Баринов
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Сергей Пиняев
ЦФ
15
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Факел
31
Александр Беленов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
22
Игорь Юрганов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
10
Ильнур Альшин
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ЦП
7
Роман Акбашев
ЦП
33
Ираклий Квеквескири
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
4-3-3
22
Лантратов
45
Сильянов
85
Морозов
5
Ньямси
24
Ненахов
11
Миранчук
83
Батраков
6
Баринов
15
Глушенков
9
Пиняев
99
Сулейманов
3-2-3-2
31
Беленов
72
Сенхаджи
22
Юрганов
47
Божин
10
Альшин
13
Калинин
23
Якимов
7
Акбашев
33
Квеквескири
14
Аппаев
20
Марков
Остались в запасе
Локомотив
Факел
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Локомотив - Факел
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Факела», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».