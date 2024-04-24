Краснодар
24.04.2024, среда, 20:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
- : -
Не начался
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П1
1.7
Х
3.85
П2
5.2
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Балтика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Хуниор Алонсо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
5
Кевин Кастаньо
ОП
10
Эдуард Сперцян
АП
20
Кади Боржес
АП
7
Виктор Са
ЛВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
40
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
16
Кевин Андраде
ЦЗ
13
Диего Луна
ЦЗ
7
Роберто Фернандес
ЛП
17
Кристиян Бистрович
ЦП
77
Данила Козлов
АП
11
Юрий Ковалев
ПП
25
Алекс Фернандес
ПВ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
88
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
73
Михаил Штепа
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
23
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Балтика
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
8
Кирилл Капленко
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
89
Владислав Лазарев
АП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
3-2-3-2
39
Сафонов
15
Оласа
31
Кайо
4
Алонсо
53
Черников
5
Кастаньо
7
Са
20
Боржес
10
Сперцян
40
Олусегун
9
Кордоба
3-3-2-2
1
Латышонок
2
Жиров
16
Андраде
13
Луна
11
Ковалев
17
Бистрович
7
Фернандес
25
Фернандес
77
Козлов
88
Лисакович
18
Энрикес
Остались в запасе
Краснодар
Балтика
1
Станислав Агкацев
ВР
73
Михаил Штепа
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
23
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
8
Кирилл Капленко
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
89
Владислав Лазарев
АП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
73
Михаил Штепа
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
23
Александр Эктов
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Остались в запасе
67
Максим Бориско
ВР
23
Иван Коновалов
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
3
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
8
Кирилл Капленко
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
89
Владислав Лазарев
АП
24
Дмитрий Рыбчинский
ПП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Сергей Пряхин
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Краснодар - Балтика
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Краснодар» против «Балтики», 21-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Игру будет транслировать «Pari».