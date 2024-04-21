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    • «Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    «Ростов» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    Ростов
    21.04.2024, воскресенье, 20:30
    Россия. Премьер-лига, 25 тур
    1 : 5
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Спартак
    36' Е. Голенков
    16' Д. Хлусевич
    54' Х. Медина
    60' Х. Медина (П)
    76' К. Мартинс Перейра
    90+4' Т. Бонгонда
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ростов
    30
    Сергей Песьяков
    ВР
    28
    Евгений Чернов
    ЛЗ
    4
    Виктор Мелехин
    ЦЗ
    55
    Максим Осипенко
    ЦЗ
    40
    Илья Вахания
    ПЗ
    15
    Данил Глебов
    ОП
    47
    Даниил Уткин
    ЦП
    19
    Хорен Байрамян
    АП
    88
    Кирилл Щетинин
    АП
    7
    Роналдо
    ПВ
    69
    Егор Голенков
    ЦФ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Спартак
    98
    Александр Максименко
    ВР
    82
    Даниил Хлусевич
    ЛЗ
    23
    Никита Чернов
    ЦЗ
    4
    Алексис Дуарте
    ЦЗ
    6
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    97
    Даниил Денисов
    ПЗ
    35
    Кристофер Мартинс Перейра
    ОП
    25
    Данил Пруцев
    ЦП
    22
    Михаил Игнатов
    АП
    19
    Хесус Медина
    ПВ
    9
    Манфред Угальде
    ЦФ
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Ростов
    34
    Эяд Эль-Аскалани
    ЦЗ
    93
    Ярослав Соловьев
    ВР
    1
    Никита Медведев
    ВР
    87
    Андрей Лангович
    ЦЗ
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    73
    Имран Азнауров
    ЛВ
    9
    Мохаммад Мохеби
    ПВ
    62
    Иван Комаров
    ПВ
    27
    Николай Комличенко
    ЦФ
    Спартак
    91
    Антон Рощин
    ПЗ
    88
    Илья Свинов
    ВР
    5
    Леон Классен
    ЛЗ
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    39
    Павел Маслов
    ЦЗ
    20
    Томаш Тавареш
    ПЗ
    18
    Наиль Умяров
    ОП
    68
    Руслан Литвинов
    ОП
    17
    Антон Зиньковский
    ЛВ
    77
    Тео Бонгонда
    ПВ
    7
    Александр Соболев
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    30
    Песьяков
    28
    Чернов
    4
    Мелехин
    55
    Осипенко
    40
    Вахания
    15
    Глебов
    47
    Уткин
    19
    Байрамян
    88
    Щетинин
    7
    Роналдо
    69
    Голенков
    3-3-1-2-1
    98
    Максименко
    23
    Чернов
    4
    Дуарте
    6
    Бабич
    97
    Денисов
    35
    Мартинс Перейра
    82
    Хлусевич
    25
    Пруцев
    19
    Медина
    22
    Игнатов
    9
    Угальде
    28
    Чернов
    34
    Эль-Аскалани
    34
    Эль-Аскалани
    28
    Чернов
    30
    Песьяков
    1
    Медведев
    1
    Медведев
    30
    Песьяков
    40
    Вахания
    87
    Лангович
    87
    Лангович
    40
    Вахания
    19
    Байрамян
    62
    Комаров
    62
    Комаров
    19
    Байрамян
    47
    Уткин
    27
    Комличенко
    27
    Комличенко
    47
    Уткин
    35
    Мартинс Перейра
    91
    Рощин
    91
    Рощин
    35
    Мартинс Перейра
    25
    Пруцев
    18
    Умяров
    18
    Умяров
    25
    Пруцев
    19
    Медина
    68
    Литвинов
    68
    Литвинов
    19
    Медина
    9
    Угальде
    77
    Бонгонда
    77
    Бонгонда
    9
    Угальде
    22
    Игнатов
    7
    Соболев
    7
    Соболев
    22
    Игнатов
    Остались в запасе
    Ростов
    Спартак
    93
    Ярослав Соловьев
    ВР
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    73
    Имран Азнауров
    ЛВ
    9
    Мохаммад Мохеби
    ПВ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    88
    Илья Свинов
    ВР
    5
    Леон Классен
    ЛЗ
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    39
    Павел Маслов
    ЦЗ
    20
    Томаш Тавареш
    ПЗ
    17
    Антон Зиньковский
    ЛВ
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Остались в запасе
    93
    Ярослав Соловьев
    ВР
    5
    Денис Терентьев
    ПЗ
    51
    Алексей Колтаков
    ОП
    58
    Даниил Шанталий
    АП
    73
    Имран Азнауров
    ЛВ
    9
    Мохаммад Мохеби
    ПВ
    Остались в запасе
    88
    Илья Свинов
    ВР
    5
    Леон Классен
    ЛЗ
    2
    Олег Рябчук
    ЛЗ
    14
    Георгий Джикия
    ЦЗ
    39
    Павел Маслов
    ЦЗ
    20
    Томаш Тавареш
    ПЗ
    17
    Антон Зиньковский
    ЛВ
    Главный тренер
    Валерий Карпин
    Главный тренер
    Владимир Слишкович
    Статистика матча Ростов - Спартак
    3
    2
    Всего ударов по воротам
    13
    13
    Удары в створ
    2
    5
    Владение мячом %
    54
    46
    Желтые карточки
    3
    2
    Угловые удары
    9
    4
    Нарушения
    16
    10
    Офсайды
    1
    6
    Количество передач
    348
    309
    Сейвы
    1
    1
    Точность передач %
    71
    70
    Удары мимо ворот
    6
    5
    Блокированные удары
    5
    3
    Удары из пределов штрафной
    11
    11
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    2
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Спартака», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов»«Спартак»

    Ростов-Спартак сомтреть онлайн 21 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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