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Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Урала», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Урал»