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    • «Сочи» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    «Сочи» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

    Сочи
    21.04.2024, воскресенье, 18:15
    Россия. Премьер-лига, 25 тур
    2 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Урал
    77' С. Гуарирапа
    88' А. Юкич
    46' А. Ионов
    67' А. Ионов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Сочи
    12
    Николай Заболотный
    ВР
    25
    Яхья Аттиат-Алла
    ЛЗ
    33
    Марсело Алвес
    (К) ЦЗ
    3
    Ваня Дркушич
    ЦЗ
    4
    Вячеслав Литвинов
    ЦЗ
    27
    Кирилл Заика
    ПЗ
    14
    Кирилл Кравцов
    ОП
    21
    Игнасио Сааведра
    ОП
    77
    Александар Юкич
    АП
    7
    Мартин Крамарич
    ЛВ
    23
    Сауль Гуарирапа
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберт Морено
    Урал
    1
    Илья Помазун
    ВР
    24
    Егор Филипенко
    ЦЗ
    4
    Эмерсон
    ЦЗ
    16
    Итало
    ЦЗ
    15
    Денис Кулаков
    (К) ПЗ
    44
    Ибрахима Сиссе
    ОП
    8
    Даниэль Мишкич
    ЦП
    5
    Андрей Егорычев
    ЦП
    97
    Илья Ишков
    АП
    21
    Игорь Дмитриев
    ЛВ
    11
    Алексей Ионов
    ПВ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Сочи
    35
    Александр Дегтев
    ВР
    1
    Максим Рудаков
    ВР
    17
    Артем Макарчук
    ЛЗ
    2
    Дмитрий Чистяков
    ЦЗ
    34
    Тимофей Маргасов
    ПЗ
    19
    Алексей Сутормин
    ПЗ
    5
    Викторьен Ангбан
    ЦП
    24
    Мигел
    АП
    69
    Данил Аносов
    ЛВ
    18
    Никита Бурмистров
    ПВ
    10
    Серхио Кордова
    ЦФ
    Урал
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    77
    Денис Щербицкий
    ВР
    25
    Кики
    ЛЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    3
    Валерий Бочеров
    ОП
    55
    Тимур Аюпов
    ОП
    75
    Фаниль Сунгатулин
    ОП
    80
    Артем Концевой
    ЛВ
    9
    Гильерме Шеттине
    ЦФ
    20
    Рай Влут
    ЦФ
    3-4-2-1
    12
    Заболотный
    33
    Алвес
    3
    Дркушич
    4
    Литвинов
    25
    Аттиат-Алла
    14
    Кравцов
    21
    Сааведра
    27
    Заика
    7
    Крамарич
    77
    Юкич
    23
    Гуарирапа
    4-1-2-3
    1
    Помазун
    15
    Кулаков
    4
    Эмерсон
    16
    Итало
    24
    Филипенко
    44
    Сиссе
    8
    Мишкич
    5
    Егорычев
    11
    Ионов
    97
    Ишков
    21
    Дмитриев
    27
    Заика
    17
    Макарчук
    17
    Макарчук
    27
    Заика
    2
    Чистяков
    2
    Чистяков
    25
    Аттиат-Алла
    34
    Маргасов
    34
    Маргасов
    25
    Аттиат-Алла
    7
    Крамарич
    24
    Мигел
    24
    Мигел
    7
    Крамарич
    21
    Сааведра
    18
    Бурмистров
    18
    Бурмистров
    21
    Сааведра
    Чистяков
    10
    Кордова
    10
    Кордова
    Чистяков
    44
    Сиссе
    3
    Бочеров
    3
    Бочеров
    44
    Сиссе
    11
    Ионов
    55
    Аюпов
    55
    Аюпов
    11
    Ионов
    5
    Егорычев
    80
    Концевой
    80
    Концевой
    5
    Егорычев
    21
    Дмитриев
    20
    Влут
    20
    Влут
    21
    Дмитриев
    Остались в запасе
    Сочи
    Урал
    35
    Александр Дегтев
    ВР
    1
    Максим Рудаков
    ВР
    19
    Алексей Сутормин
    ПЗ
    5
    Викторьен Ангбан
    ЦП
    69
    Данил Аносов
    ЛВ
    Главный тренер
    Роберт Морено
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    77
    Денис Щербицкий
    ВР
    25
    Кики
    ЛЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    75
    Фаниль Сунгатулин
    ОП
    9
    Гильерме Шеттине
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Остались в запасе
    35
    Александр Дегтев
    ВР
    1
    Максим Рудаков
    ВР
    19
    Алексей Сутормин
    ПЗ
    5
    Викторьен Ангбан
    ЦП
    69
    Данил Аносов
    ЛВ
    Остались в запасе
    71
    Алексей Мамин
    ВР
    77
    Денис Щербицкий
    ВР
    25
    Кики
    ЛЗ
    22
    Мингиян Бевеев
    ПЗ
    75
    Фаниль Сунгатулин
    ОП
    9
    Гильерме Шеттине
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберт Морено
    Главный тренер
    Виктор Гончаренко
    Статистика матча Сочи - Урал
    1
    2
    Всего ударов по воротам
    12
    13
    Удары в створ
    3
    4
    Владение мячом %
    65
    35
    Желтые карточки
    1
    2
    Угловые удары
    5
    5
    Нарушения
    11
    15
    Офсайды
    0
    2
    Количество передач
    529
    274
    Сейвы
    3
    1
    Точность передач %
    78
    64
    Удары мимо ворот
    7
    4
    Блокированные удары
    2
    5
    Удары из пределов штрафной
    7
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Урала», 25-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Урал»

    «Сочи» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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