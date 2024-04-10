Атлетико
10.04.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 1
Матч завершен
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Боруссия Д
4' Р. Де Пауль
32' С. Лино
81' С. Аллер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Аксель Витсель
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
12
Самуэль Лино
ЛВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
10
Джейдон Санчо
ПВ
14
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
23
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Габриэль Паулиста
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
24
Пабло Барриос
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
30
Салим Эль-Жебари
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
35
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
11
Марко Ройс
АП
19
Юлиан Брандт
АП
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ПВ
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
9
Себастьян Аллер
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
16
Молина
2
Хименес
3
Аспиликуэта
5
Де Пауль
6
Коке
14
Льоренте
20
Витсель
12
Лино
19
Мората
7
Гризманн
4-1-1-3-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
15
Хуммельс
22
Матсен
23
Джан
20
Забитцер
10
Санчо
8
Нмеча
27
Адейеми
14
Фуллкруг
20
Витсель
15
Савич
15
Савич
20
Витсель
19
Мората
24
Барриос
24
Барриос
19
Мората
16
Молина
8
Ньигес
8
Ньигес
16
Молина
5
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
5
Де Пауль
12
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
12
Лино
23
Джан
6
Озкан
6
Озкан
23
Джан
20
Забитцер
11
Ройс
11
Ройс
20
Забитцер
8
Нмеча
19
Брандт
19
Брандт
8
Нмеча
27
Адейеми
43
Байноу-Гиттенс
43
Байноу-Гиттенс
27
Адейеми
14
Фуллкруг
9
Аллер
9
Аллер
14
Фуллкруг
Остались в запасе
Атлетико
Боруссия Д
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
23
Рейнилду
ЛЗ
4
Габриэль Паулиста
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
30
Салим Эль-Жебари
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
33
Александер Майер
ВР
35
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хорациу Молдован
ВР
23
Рейнилду
ЛЗ
4
Габриэль Паулиста
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
30
Салим Эль-Жебари
ЛВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
35
Марсель Лотка
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
16
Жюльен Дюранвиль
ПВ
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Атлетико - Боруссия Д
3
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Боруссия Д», 1/4 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Боруссия Д»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».