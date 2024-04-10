Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Атлетико» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2024

    «Атлетико» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2024

    Атлетико
    10.04.2024, среда, 22:00
    Лига чемпионов, 1/4 финала
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Боруссия Д
    4' Р. Де Пауль
    32' С. Лино
    81' С. Аллер
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Атлетико
    13
    Ян Облак
    ВР
    2
    Хосе-Мария Хименес
    ЦЗ
    16
    Науэль Молина
    ПЗ
    3
    Сесар Аспиликуэта
    ПЗ
    5
    Родриго Де Пауль
    ЦП
    20
    Аксель Витсель
    ЦП
    6
    Коке
    ЦП
    14
    Маркос Льоренте
    ЦП
    12
    Самуэль Лино
    ЛВ
    7
    Антуан Гризманн
    ЦФ
    19
    Альваро Мората
    ЦФ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Боруссия Д
    1
    Грегор Кобель
    ВР
    22
    Ян Матсен
    ЛЗ
    4
    Нико Шлоттербек
    ЦЗ
    15
    Матс Хуммельс
    ЦЗ
    26
    Юлиан Рюэрсон
    ПЗ
    23
    Эмре Джан
    ОП
    20
    Марсель Забитцер
    ЦП
    8
    Феликс Нмеча
    АП
    27
    Карим Адейеми
    ЛВ
    10
    Джейдон Санчо
    ПВ
    14
    Никлас Фуллкруг
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Атлетико
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    1
    Хорациу Молдован
    ВР
    23
    Рейнилду
    ЛЗ
    15
    Стефан Савич
    ЦЗ
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    18
    Артур Вермерен
    ОП
    24
    Пабло Барриос
    ЦП
    8
    Сауль Ньигес
    ЦП
    30
    Салим Эль-Жебари
    ЛВ
    10
    Анхель Корреа
    ПВ
    17
    Родриго Рикельме
    ПВ
    Боруссия Д
    33
    Александер Майер
    ВР
    35
    Марсель Лотка
    ВР
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    17
    Мариус Вольф
    ПЗ
    6
    Салих Озкан
    ЦП
    11
    Марко Ройс
    АП
    19
    Юлиан Брандт
    АП
    43
    Джейми Байноу-Гиттенс
    ПВ
    16
    Жюльен Дюранвиль
    ПВ
    18
    Юссуфа Мукоко
    ЦФ
    9
    Себастьян Аллер
    ЦФ
    3-4-1-2
    13
    Облак
    16
    Молина
    2
    Хименес
    3
    Аспиликуэта
    5
    Де Пауль
    6
    Коке
    14
    Льоренте
    20
    Витсель
    12
    Лино
    19
    Мората
    7
    Гризманн
    4-1-1-3-1
    1
    Кобель
    26
    Рюэрсон
    4
    Шлоттербек
    15
    Хуммельс
    22
    Матсен
    23
    Джан
    20
    Забитцер
    10
    Санчо
    8
    Нмеча
    27
    Адейеми
    14
    Фуллкруг
    20
    Витсель
    15
    Савич
    15
    Савич
    20
    Витсель
    19
    Мората
    24
    Барриос
    24
    Барриос
    19
    Мората
    16
    Молина
    8
    Ньигес
    8
    Ньигес
    16
    Молина
    5
    Де Пауль
    10
    Корреа
    10
    Корреа
    5
    Де Пауль
    12
    Лино
    17
    Рикельме
    17
    Рикельме
    12
    Лино
    23
    Джан
    6
    Озкан
    6
    Озкан
    23
    Джан
    20
    Забитцер
    11
    Ройс
    11
    Ройс
    20
    Забитцер
    8
    Нмеча
    19
    Брандт
    19
    Брандт
    8
    Нмеча
    27
    Адейеми
    43
    Байноу-Гиттенс
    43
    Байноу-Гиттенс
    27
    Адейеми
    14
    Фуллкруг
    9
    Аллер
    9
    Аллер
    14
    Фуллкруг
    Остались в запасе
    Атлетико
    Боруссия Д
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    1
    Хорациу Молдован
    ВР
    23
    Рейнилду
    ЛЗ
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    18
    Артур Вермерен
    ОП
    30
    Салим Эль-Жебари
    ЛВ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    33
    Александер Майер
    ВР
    35
    Марсель Лотка
    ВР
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    17
    Мариус Вольф
    ПЗ
    16
    Жюльен Дюранвиль
    ПВ
    18
    Юссуфа Мукоко
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Остались в запасе
    31
    Антонио Гомис
    ВР
    1
    Хорациу Молдован
    ВР
    23
    Рейнилду
    ЛЗ
    4
    Габриэль Паулиста
    ЦЗ
    18
    Артур Вермерен
    ОП
    30
    Салим Эль-Жебари
    ЛВ
    Остались в запасе
    33
    Александер Майер
    ВР
    35
    Марсель Лотка
    ВР
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    17
    Мариус Вольф
    ПЗ
    16
    Жюльен Дюранвиль
    ПВ
    18
    Юссуфа Мукоко
    ЦФ
    Главный тренер
    Диего Симеоне
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Статистика матча Атлетико - Боруссия Д
    3
    2
    Всего ударов по воротам
    14
    12
    Удары в створ
    9
    4
    Владение мячом %
    34
    66
    Желтые карточки
    3
    2
    Угловые удары
    8
    8
    Нарушения
    10
    7
    Количество передач
    325
    648
    Сейвы
    3
    7
    Точность передач %
    77
    88
    Удары мимо ворот
    1
    4
    Блокированные удары
    4
    4
    Удары из пределов штрафной
    12
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    5
    xG (ожидаемые голы)
    2.07
    0.86
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Боруссия Д», 1/4 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Боруссия Д»

    «Атлетико» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2024

    Новости по теме
    Терзич: «Ничья с «Атлетико» была бы незаслуженной»
    Симеоне прокомментировал победу над «Боруссией»
    Лига чемпионов. «Атлетико» дома выиграл у «Боруссии Д» (2:1) в первом четвертьфинале
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2024 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+