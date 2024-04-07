ЦСКА
07.04.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 1
Матч завершен
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Факел
36' Т. Мусаев
60' И. Обляков
75' А. Файзуллаев
90' Ф. Чалов
90+4' В. Черов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
21
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
7
Виктор Давила
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Факел
31
Александр Беленов
ВР
22
Игорь Юрганов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
88
Владислав Мастерной
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
4
Келлвен
ПЗ
88
Виктор Мендес
ОП
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Федор Чалов
ЦФ
Факел
1
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Кирилл Суслов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
5
Табо Селе
ОП
7
Роман Акбашев
ЦП
64
Андрей Ивлев
АП
11
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
3-3-2-2
35
Акинфеев
4
Роша
77
Агапов
78
Дивеев
27
Мойзес
5
Зделар
22
Гайич
10
Обляков
21
Файзуллаев
7
Давила
11
Мусаев
3-3-2-2
31
Беленов
2
Черов
22
Юрганов
72
Сенхаджи
88
Мастерной
33
Квеквескири
28
Магаль
10
Альшин
8
Багамаев
20
Марков
14
Аппаев
77
Агапов
4
Келлвен
4
Келлвен
77
Агапов
21
Файзуллаев
88
Мендес
88
Мендес
21
Файзуллаев
10
Обляков
17
Глебов
17
Глебов
10
Обляков
11
Мусаев
91
Заболотный
91
Заболотный
11
Мусаев
7
Давила
9
Чалов
9
Чалов
7
Давила
88
Мастерной
13
Калинин
13
Калинин
88
Мастерной
20
Марков
5
Селе
5
Селе
20
Марков
8
Багамаев
7
Акбашев
7
Акбашев
8
Багамаев
10
Альшин
11
Моцпан
11
Моцпан
10
Альшин
28
Магаль
77
Багателия
77
Багателия
28
Магаль
Остались в запасе
ЦСКА
Факел
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
1
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Кирилл Суслов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
64
Андрей Ивлев
АП
9
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Сид Ахмед Айссауи
ЦП
Остались в запасе
1
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Кирилл Суслов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
64
Андрей Ивлев
АП
9
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча ЦСКА - Факел
2
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Факела», 23-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер»
- Игру будет транслировать «Pari».