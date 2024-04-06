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    • «Боруссия» Д – «Штутгард»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    «Боруссия» Д – «Штутгард»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024

    Боруссия Д
    06.04.2024, суббота, 19:30
    Германия. Бундеслига, 28 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Штутгарт
    64' С. Гирасси
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Боруссия Д
    1
    Грегор Кобель
    ВР
    22
    Ян Матсен
    ЛЗ
    4
    Нико Шлоттербек
    ЦЗ
    15
    Матс Хуммельс
    ЦЗ
    26
    Юлиан Рюэрсон
    ПЗ
    23
    Эмре Джан
    (К) ОП
    20
    Марсель Забитцер
    ЦП
    19
    Юлиан Брандт
    АП
    27
    Карим Адейеми
    ЛВ
    10
    Джейдон Санчо
    ПВ
    14
    Никлас Фуллкруг
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Штутгарт
    33
    Александр Нюбель
    ВР
    7
    Максимилиан Миттельштадт
    ЛЗ
    21
    Хироки Ито
    ЦЗ
    16
    Атакан Каразор
    (К) ЦЗ
    4
    Йоша Вагноман
    ПЗ
    6
    Ангело Стиллер
    ОП
    8
    Энцо Мийо
    ЦП
    27
    Крис Фюрих
    ПВ
    9
    Серу Гирасси
    ЦФ
    18
    Джейми Левелинг
    ЦФ
    26
    Дениз Ундав
    ЦФ
    Главный тренер
    Себастьян Хенесс
    Боруссия Д
    33
    Александер Майер
    ВР
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    17
    Мариус Вольф
    ПЗ
    6
    Салих Озкан
    ЦП
    11
    Марко Ройс
    АП
    8
    Феликс Нмеча
    АП
    43
    Джейми Байноу-Гиттенс
    ПВ
    9
    Себастьян Аллер
    ЦФ
    18
    Юссуфа Мукоко
    ЦФ
    Штутгарт
    1
    Фабиан Бредлов
    ВР
    20
    Леонидас Стержиу
    ЦЗ
    45
    Anrie Chase
    ЦЗ
    15
    Паскаль Штенцель
    ПЗ
    5
    Махмуд Дауд
    ЦП
    17
    Генки Харагучи
    ЦП
    14
    Силас
    ПВ
    10
    У Ен Чон
    ПВ
    40
    Лука Раймунд
    ПВ
    4-1-1-3-1
    1
    Кобель
    22
    Матсен
    4
    Шлоттербек
    15
    Хуммельс
    26
    Рюэрсон
    23
    Джан
    20
    Забитцер
    27
    Адейеми
    19
    Брандт
    10
    Санчо
    14
    Фуллкруг
    4-1-1-1-3
    33
    Нюбель
    4
    Вагноман
    21
    Ито
    16
    Каразор
    7
    Миттельштадт
    6
    Стиллер
    8
    Мийо
    27
    Фюрих
    26
    Ундав
    18
    Левелинг
    9
    Гирасси
    26
    Рюэрсон
    11
    Ройс
    11
    Ройс
    26
    Рюэрсон
    19
    Брандт
    8
    Нмеча
    8
    Нмеча
    19
    Брандт
    20
    Забитцер
    43
    Байноу-Гиттенс
    43
    Байноу-Гиттенс
    20
    Забитцер
    14
    Фуллкруг
    9
    Аллер
    9
    Аллер
    14
    Фуллкруг
    22
    Матсен
    18
    Мукоко
    18
    Мукоко
    22
    Матсен
    4
    Вагноман
    20
    Стержиу
    20
    Стержиу
    4
    Вагноман
    26
    Ундав
    15
    Штенцель
    15
    Штенцель
    26
    Ундав
    8
    Мийо
    5
    Дауд
    5
    Дауд
    8
    Мийо
    18
    Левелинг
    14
    Силас
    14
    Силас
    18
    Левелинг
    27
    Фюрих
    10
    Чон
    10
    Чон
    27
    Фюрих
    Остались в запасе
    Боруссия Д
    Штутгарт
    33
    Александер Майер
    ВР
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    17
    Мариус Вольф
    ПЗ
    6
    Салих Озкан
    ЦП
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    1
    Фабиан Бредлов
    ВР
    45
    Anrie Chase
    ЦЗ
    17
    Генки Харагучи
    ЦП
    40
    Лука Раймунд
    ПВ
    Главный тренер
    Себастьян Хенесс
    Остались в запасе
    33
    Александер Майер
    ВР
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    17
    Мариус Вольф
    ПЗ
    6
    Салих Озкан
    ЦП
    Остались в запасе
    1
    Фабиан Бредлов
    ВР
    45
    Anrie Chase
    ЦЗ
    17
    Генки Харагучи
    ЦП
    40
    Лука Раймунд
    ПВ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Главный тренер
    Себастьян Хенесс
    Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
    2
    4
    Всего ударов по воротам
    16
    10
    Удары в створ
    7
    2
    Владение мячом %
    52
    48
    Желтые карточки
    2
    4
    Угловые удары
    8
    3
    Нарушения
    8
    8
    Офсайды
    2
    2
    Количество передач
    502
    486
    Сейвы
    1
    7
    Точность передач %
    85
    85
    Удары мимо ворот
    8
    6
    Блокированные удары
    1
    2
    Удары из пределов штрафной
    13
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    2
    xG (ожидаемые голы)
    2.57
    1.37
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Арсенала», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон»«Арсенал»

    Боруссия Д-Штутгард смотреть онлайн 6 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 14:54
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