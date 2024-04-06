Боруссия Д
06.04.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 1
Матч завершен
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Штутгарт
64' С. Гирасси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
19
Юлиан Брандт
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
10
Джейдон Санчо
ПВ
14
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Штутгарт
33
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Стиллер
ОП
8
Энцо Мийо
ЦП
27
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
11
Марко Ройс
АП
8
Феликс Нмеча
АП
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ПВ
9
Себастьян Аллер
ЦФ
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
45
Anrie Chase
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
5
Махмуд Дауд
ЦП
17
Генки Харагучи
ЦП
14
Силас
ПВ
10
У Ен Чон
ПВ
40
Лука Раймунд
ПВ
4-1-1-3-1
1
Кобель
22
Матсен
4
Шлоттербек
15
Хуммельс
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
27
Адейеми
19
Брандт
10
Санчо
14
Фуллкруг
4-1-1-1-3
33
Нюбель
4
Вагноман
21
Ито
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Стиллер
8
Мийо
27
Фюрих
26
Ундав
18
Левелинг
9
Гирасси
26
Рюэрсон
11
Ройс
11
Ройс
26
Рюэрсон
19
Брандт
8
Нмеча
8
Нмеча
19
Брандт
20
Забитцер
43
Байноу-Гиттенс
43
Байноу-Гиттенс
20
Забитцер
14
Фуллкруг
9
Аллер
9
Аллер
14
Фуллкруг
22
Матсен
18
Мукоко
18
Мукоко
22
Матсен
4
Вагноман
20
Стержиу
20
Стержиу
4
Вагноман
26
Ундав
15
Штенцель
15
Штенцель
26
Ундав
8
Мийо
5
Дауд
5
Дауд
8
Мийо
18
Левелинг
14
Силас
14
Силас
18
Левелинг
27
Фюрих
10
Чон
10
Чон
27
Фюрих
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Фабиан Бредлов
ВР
45
Anrie Chase
ЦЗ
17
Генки Харагучи
ЦП
40
Лука Раймунд
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
45
Anrie Chase
ЦЗ
17
Генки Харагучи
ЦП
40
Лука Раймунд
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
2
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Арсенала», 32-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
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